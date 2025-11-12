Фармкомпании увидели угрозу безопасности ЕС из-за бактерий на Украине

Устойчивые к антибиотикам супербактерии с начала конфликта выявляли у украинских солдат, теперь это угрожает в Европе, заявил занимающийся разработкой антибиотиков фонд

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Из-за украинского конфликта Европе угрожает устойчивая к лечению антибиотиками «супербактерия», заявил Генри Скиннер, генеральный директор AMR Action Fund, который специализируется на инвестициях в противомикробные препараты. Его статья опубликована на портале Innovation News Network.

С начала боевых действий на Украине «устойчивые к антибиотикам супербактерии досаждали раненым на фронте солдатам и мирным жителям», пишет эксперт. «Сейчас, спустя почти четыре года <...> ситуация стремительно ухудшается», — добавил он.

AMR Action Fund был организован в 2020 году более чем 20 фармкомпаниями. Своей целью они назвали создание до четырех новых антибиотиков к 2030 году.

В своих выводах Скиннер опирается на результаты исследования Сумского государственного университета Украины, показывающие, что 85% инфекций, которые они исследовали у раненых украинских солдат, были устойчивыми ко многим типам антибиотиков. Наиболее распространенным патогеном называется Acinetobacter baumannii — трудно поддающаяся лечению «супербактерия», которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает критической угрозой, пишет он. Это же исследование описало многочисленные инфекции, вызванные штаммом гипервирулентной панрезистентной Klebsiella pneumoniae.

Хотя эти инфекции «уже убивают пациентов на Украине», их распространенность создает угрозу и для европейских систем здравоохранения. «Именно поэтому инвестиции в инновации в области антибиотиков — это не только приоритет здравоохранения, но и стратегическая необходимость для повышения обороноспособности Европы», — считает эксперт.

По его словам, утрата эффективных антибиотиков обнажает скрытую уязвимость коллективной безопасности Европы. Великобритания и Италия уже предприняли шаги для решения этой проблемы, стимулируя инвестиции в разработку новых антибиотиков. А Европейский союз приближается к финальной стадии принятия Общего фармацевтического законодательства, которое включает систему исследований антибактериальных препаратов, отметил Скиннер.

В октябре ВОЗ опубликовала доклад, показывающий, что число антибактериальных препаратов, находящихся в разработке, сократилось с 97 в 2023 году до 90 в 2025 году, пишет Скиннер. Чтобы выбраться из этого дефицита инноваций, потребуются миллиарды долларов и несколько десятилетий неустанных исследований и разработок, однако «из-за новых случаев заражения, которые возникают на поле боя и переходят границы» Европа рискует не успеть защитить себя, заключил эксперт.

Еще в 2023 году Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов писал, что в странах Европы на фоне военных действий на Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам. В качестве примера газета приводит случай, который в августе описали Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Врачи в американском военном госпитале в Германии, осматривая раненого украинского солдата, выявили у него устойчивость почти ко всем имеющимся антибиотикам. При этом эксперты РБК опровергли связь увеличения числа больных антибиотикорезистентными инфекциями в Европе с конфликтом на Украине.

Во Всемирной организации здравоохранения называют устойчивость бактерий к антибиотикам «одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества». Там отметили, что антибиотикорезистентность может затронуть любого человека, в любом возрасте и в любой стране. Вместе с этим в ВОЗ считают устойчивость к антибактериальным препаратам естественным явлением.

Вместе с этим The Telegraph отмечает, что на Украине зафиксирована вспышка газовой гангрены с высокой смертностью — опасной инфекции, которая ранее ассоциировалась преимущественно с Первой мировой войной. Как рассказали медики, заболевание стремительно распространяется из-за невозможности своевременной эвакуации раненых в условиях активного применения дронов.