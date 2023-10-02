 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Эксперты FT связали появление новых инфекций с конфликтом на Украине

FT: у раненого бойца ВСУ нашли устойчивую к антибиотикам инфекцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Рост числа устойчивых к антибиотикам инфекций в Европе фиксируют по меньшей мере с 2014 года. В последние месяцы, когда в европейские страны начали эвакуировать раненых украинцев, такие случаи участились
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В странах Европы на фоне военных действий на Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам, сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов.

Как пишет издание, устойчивость к антибиотикам в Западной Европе фиксировали еще в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт в Донбассе; согласно различным научным работам, значительная часть инфицированных приходилась на украинцев. В последние месяцы, когда граждан Украины — военных и гражданских — эвакуировали в другие европейские страны и госпитализировали, число таких инфекций продолжило расти.

Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Основными причинами возникновения устойчивости к противомикробным препаратам ВОЗ называет неправильное и чрезмерное применение противомикробных препаратов; отсутствие доступа людей к чистой воде, средствам санитарии и гигиены; неудовлетворительную профилактику инфекций в медицинских учреждениях; ограниченный доступ к качественным лекарствам, вакцинам и средствам диагностики.

В качестве примера газета приводит случай, который в августе описали Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Врачи в американском военном госпитале в Германии, осматривая раненого украинского солдата, выявили у него устойчивость почти ко всем имеющимся антибиотикам. Этот эпизод свидетельствует, что последствия военных действий для здравоохранения «распространились далеко за пределы Украины», пишет FT.

Люди могли заразиться такими инфекционными заболеваниями во время пребывания в перегруженных больницах Украины или в странах, которые приняли сотни тысяч беженцев.

В условиях военных конфликтов принимать меры по борьбе с распространением устойчивости инфекций к антибиотикам становится сложнее, отмечает издание. В частности, из-за повреждения больничной инфраструктуры могут быть недоступны тесты для определения подходящих антибиотиков; это повышает вероятность беспорядочного приема лекарств, который может сформировать у болезнетворных организмов резистентность к препаратам.

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике
Что изменится на рынке алмазов после запрета импорта странами G7
Какие упражнения в воде помогут проработать сразу несколько групп мышц

Риск устойчивости инфекций к противомикробным препаратам растет во всем мире, отмечает FT. Большинство стран разработали национальные планы действий по борьбе с этим явлением, но ученые, например группа исследователей из Эдинбургского университета под руководством Джея Пателя, отмечают расхождения и существенные различия в оценках смертности, связанной с устойчивостью к лекарствам, в этих странах.

Аналитический Центр глобального развития призывает к разработке соглашения между фармацевтической промышленностью, правительствами и организациями в этой сфере. «Это не панацея, но мы должны изменить рынок противомикробных препаратов. И нам нужна подотчетность. УПП — это не только политическая, но и техническая проблема», — считает представитель центра Хавьер Гузман.

Прошлым летом украинский Forbes писал, что люди в стране тратили на антибиотики до 7 млрд грн (почти 19 млрд руб.) в год. С 1 августа 2023 года украинский Минздрав ввел новую форму — электронные рецепты на антибиотики. До этого де-юре антибиотики можно было купить в аптеках только по бумажному рецепту, а фактически — вообще без него, писало издание.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
антибиотики инфекции Военная операция на Украине Украина Европа
Материалы по теме
В ЕС заявили о продолжении помощи Украине независимо от действий США
Политика
Байден призвал республиканцев не «играть в игры» и поддержать Украину
Политика
Ленд-лиз для Украины закончился
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Пушилин допустил новое наступление ВСУ в октябре Политика, 13:07
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:00
Британские истребители Typhoon прибыли в Польшу Политика, 13:00
Глава Melon Fashion Group — о том, может ли в России появиться своя Zara Стиль, 12:54
Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от COVID-19 Технологии и медиа, 12:49
Глава ХМАО отказалась «строить дворцы для бездомных животных» Общество, 12:47
Уехавший в США боксер Сергей Ковалев пожаловался на угон Mercedes Спорт, 12:45
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минздрав назвал странной идею выплат врачам частных клиник Общество, 12:41
Глава Якутии после переизбрания решил сменить руководителя правительства Политика, 12:36
Премии и удаленка: как бизнес работает с разными поколениями Тренды, 12:34
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Власти не поддержали идею госрегулирования цен на электронику и одежду Политика, 12:31
Что такое забота о себе — отвечает психолог из Бельгии Pro, 12:27
Как заводские цеха Челябинска вошли в топ-10 промышленных арт-объектов РБК+, 12:25