Эксперты FT связали появление новых инфекций с конфликтом на Украине

Рост числа устойчивых к антибиотикам инфекций в Европе фиксируют по меньшей мере с 2014 года. В последние месяцы, когда в европейские страны начали эвакуировать раненых украинцев, такие случаи участились

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В странах Европы на фоне военных действий на Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам, сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследователей и экспертов.

Как пишет издание, устойчивость к антибиотикам в Западной Европе фиксировали еще в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт в Донбассе; согласно различным научным работам, значительная часть инфицированных приходилась на украинцев. В последние месяцы, когда граждан Украины — военных и гражданских — эвакуировали в другие европейские страны и госпитализировали, число таких инфекций продолжило расти.

Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения. Основными причинами возникновения устойчивости к противомикробным препаратам ВОЗ называет неправильное и чрезмерное применение противомикробных препаратов; отсутствие доступа людей к чистой воде, средствам санитарии и гигиены; неудовлетворительную профилактику инфекций в медицинских учреждениях; ограниченный доступ к качественным лекарствам, вакцинам и средствам диагностики.

В качестве примера газета приводит случай, который в августе описали Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Врачи в американском военном госпитале в Германии, осматривая раненого украинского солдата, выявили у него устойчивость почти ко всем имеющимся антибиотикам. Этот эпизод свидетельствует, что последствия военных действий для здравоохранения «распространились далеко за пределы Украины», пишет FT.

Люди могли заразиться такими инфекционными заболеваниями во время пребывания в перегруженных больницах Украины или в странах, которые приняли сотни тысяч беженцев.

В условиях военных конфликтов принимать меры по борьбе с распространением устойчивости инфекций к антибиотикам становится сложнее, отмечает издание. В частности, из-за повреждения больничной инфраструктуры могут быть недоступны тесты для определения подходящих антибиотиков; это повышает вероятность беспорядочного приема лекарств, который может сформировать у болезнетворных организмов резистентность к препаратам.

Риск устойчивости инфекций к противомикробным препаратам растет во всем мире, отмечает FT. Большинство стран разработали национальные планы действий по борьбе с этим явлением, но ученые, например группа исследователей из Эдинбургского университета под руководством Джея Пателя, отмечают расхождения и существенные различия в оценках смертности, связанной с устойчивостью к лекарствам, в этих странах.

Аналитический Центр глобального развития призывает к разработке соглашения между фармацевтической промышленностью, правительствами и организациями в этой сфере. «Это не панацея, но мы должны изменить рынок противомикробных препаратов. И нам нужна подотчетность. УПП — это не только политическая, но и техническая проблема», — считает представитель центра Хавьер Гузман.

Прошлым летом украинский Forbes писал, что люди в стране тратили на антибиотики до 7 млрд грн (почти 19 млрд руб.) в год. С 1 августа 2023 года украинский Минздрав ввел новую форму — электронные рецепты на антибиотики. До этого де-юре антибиотики можно было купить в аптеках только по бумажному рецепту, а фактически — вообще без него, писало издание.