Фото: Diego Fedele / Getty Images

На Украине зафиксирована вспышка газовой гангрены с высокой смертностью — опасной инфекции, которая ранее ассоциировалась преимущественно с Первой мировой войной, сообщает The Telegraph со ссылкой на военных медиков. Как рассказывают они, заболевание стремительно распространяется из-за невозможности своевременной эвакуации раненых в условиях активного применения дронов.

«Мы видим осложнения после травм, которых не видел ни один живой человек в военное время», — заявил иностранный медик-доброволец Алекс. По его словам, задержки эвакуации достигают нескольких недель, что вынуждает раненых оставаться в подпольных пунктах стабилизации без должного лечения.

Газовая гангрена, вызываемая бактериями Clostridium, характеризуется стремительным разрушением мышечной ткани с образованием подкожных газовых пузырей. «Исторически это считается феноменом эпохи Первой мировой войны. Тогда солдаты сражались в грязных окопах на полях, удобренных навозом, что создавало идеальную среду для бактерий. Снаряды вызывали сложные раны с мертвой тканью, а эвакуация и хирургическое вмешательство часто задерживались», — объяснил изданию консультант-ортопед Аластер Бевен. Без своевременного хирургического вмешательства и массивной антибиотикотерапии уровень смертности приближается к 100%.

«Без лечения уровень смертности близок к 100%. Обычно терапия включает хирургическую обработку раны и большие дозы антибиотиков, но в полевых условиях все это недоступно», — сообщил старший преподаватель микробиологии Королевского колледжа Лондона доктор Линдси Эдвардс. Особую тревогу у медиков вызывает рост антибиотикорезистентности, усугубляемый использованием препаратов широкого спектра действия в полевых условиях.

Ситуация осложняется тем, что медицинская помощь часто оказывается в подземных бункерах и подвалах из-за постоянной угрозы со стороны дронов. Эти импровизированные медпункты недостаточно оснащены для борьбы с тяжелыми инфекциями, а доставка необходимых медикаментов сопряжена с высоким риском.

В строй возвращаются более 70% раненых украинских военных. Об этом в 2024 году заявлял командующий медицинскими войсками Украины Андрей Казимирчук. Это число солдат является «основой военного контингента». По словам Казимирчука, ВСУ постоянно нуждаются во врачах на передовой, несмотря на то что люди продолжают активно обучаться. На сентябрь 2025 года на Украине насчитывается более 130 тыс. ветеранов с инвалидностью, полученной в ходе конфликта.