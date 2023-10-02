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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты исключили связь конфликта на Украине с устойчивостью инфекций

Эксперты: конфликт на Украине и устойчивость инфекций к антибиотикам не связаны
Сюжет
Военная операция на Украине
FT сообщила о больном украинском солдате с устойчивостью почти ко всем антибиотикам. Опрошенные РБК эксперты уверены: рост заболеваемости такими инфекциями никак не связан с конфликтом, и посоветовали не заниматься самолечением
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

По данным ВОЗ, в мире с каждым годом повышается число больных антибиотикорезистентными инфекциями, которые плохо или вообще не поддаются лечению обычными антимикробными препаратами. Однако в Европе рост числа людей, зараженных инфекциями, которые не поддаются лечению антибиотиками, не связан с конфликтом на Украине, заявили опрошенные РБК эксперты.

Всплеск интереса к этой теме вызвала статья The Financial Times о том, что в Европе число больных антибиотикорезистентными инфекциями выросло в Европе на фоне конфликта на Украине. Газета также написала, что в Германии у раненого украинского солдата выявили устойчивость почти ко всем имеющимся антибиотикам.

Не все инфекционные болезни лечатся антибиотиками, пояснила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. При вирусных болезнях антибиотики бесполезны, а их бесконтрольный прием приводит к росту устойчивости бактерий и делает лечение в будущем менее эффективным.

Основными причинами появления инфекций, устойчивых к антибиотикам, она назвала «неконтролируемое самолечение», к которому склонны люди, и безрецептурный отпуск антибиотиков в аптеках. «Чем чаще микрофлора организма сталкивается с антибиотиком, тем более вероятно, что найдутся такие штаммы, которые станут не чувствительны к лекарству. И тогда нам просто нечем будет бороться с болезнетворными бактериями, и мы можем столкнуться с такими эпидемиями, по сравнению с которыми эпидемия ковида нам покажется детской игрой», — пояснила Попович.

Специалист предположила, что возбудитель инфекции мог мутировать в организмах украинских граждан с ослабленным иммунитетом. Это могло привести к появлению инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Эксперт допустила, что к распространению инфекционных заболеваний могли привести отсутствие доступа к чистой воде у некоторых групп населения и несвоевременная вакцинация людей из групп риска. По словам Попович, у заболевших могли возникнуть проблемы с доступом к необходимым лекарствам.

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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн также сказал РБК, что устойчивость инфекций к антибиотикам не связана с конфликтом на Украине.

«Действительно существует проблема, что по мере использования антибиотиков устойчивость микробов к ним повышается и антибиотики перестают эффективно работать. Такая опасность может грозить просто в результате обычной медицинской практики. Всех людей лечат антибиотиками, и у каждого может уже быть привыкание», — отметил специалист.

В России с конца августа растет сезонная заболеваемость ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, растет и число госпитализаций. Поступающие в стационары больные могут также столкнуться с вторичными инфекциями, часто невосприимчивыми к антибиотикам.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
инфекции антибиотики Украина
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