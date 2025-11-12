 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

В Болгарии заявили об остатке бензина на месяц на фоне мер против ЛУКОЙЛа

БТА: Болгарии хватит бензина на 35 дней из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Сюжет
Война санкций
В преддверии вступления в силу санкций против ЛУКОЙЛа, которые обеспечивает основные потребности Болгарии в топливе, дизтоплива у страны осталось на 50 дней, а бензина — на 35, сообщило профильное агентство
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 157 +0,32%

Болгария столкнулась с дефицитом бензина из-за санкций США против ЛУКОЙЛа: запасов этого топлива, оставшихся у страны, хватит только на один месяц, передает БТА со ссылкой на председателя болгарского агентства по государственным резервам Асена Асенова.

По данным государственного резервного агентства, запасов дизтоплива стране хватит на 50 дней, а бензина — на 35. Болгария также располагает дополнительными запасами сырой нефти, но они находятся за рубежом, и их требуется импортировать в срочном порядке — прежде чем санкции начнут действовать, говорят аналитики.

В Болгарии допустили падение правительства из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Политика
Фото:neftochim.lukoil.com

Министр энергетики Жечо Станков вместе с тем заявил, что этих запасов нефти хватит лишь на четыре-пять дней.

Власти Болгарии уже предприняли ряд шагов для обеспечения поставок после того, как США объявили о санкциях в прошлом месяце, отмечает Reuters. В частности, София временно запретила экспорт некоторых видов топлива, в основном дизельного и авиационного, в страны ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе парламент страны одобрил решение о выкупе НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе и его продаже новому владельцу, чтобы защитить предприятие от санкций США.

На этой неделе болгарские власти также провели проверки и приняли меры безопасности на этом НПЗ. Как объяснили в Софии, это необходимо для сохранения критической инфраструктуры.

НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Также у ЛУКОЙЛа в Болгарии есть сеть АЗС.

У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в части из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Однако блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними операций.

На сворачивание операций с попавшим под санкции ЛУКОЙЛом и его «дочками» США дали время до 22 ноября.

Правительство Болгарии опасается, что санкции США могут привести к остановке работы НПЗ в Бургасе, так как банки откажутся от инвестиций в предприятие, писало Politico со ссылкой на источники. Это, как поясняло издание, может привести к масштабному дефициту топлива и протестам.

По данным источников, болгарские власти не исключают, что при таком сценарии правительство может ждать крах, в то время как поддержка президента Румена Радева (критикует правительство правящей партии ГЕРБ), напротив, усилится. Болгария изучает возможность подачи ходатайства о временном исключении из санкций США, говорили собеседники издания.

По данным Politico, в Болгарии НПЗ, принадлежащие России, обеспечивают до 80% потребностей в топливе.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Президент Владимир Путин назвал новые санкции США носящими «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, по его словам, меры существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Введение ограничений глава государства расценил как попытку давления.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Болгария санкции против России США ЛУКОЙЛ НПЗ ЛУКОЙЛ

