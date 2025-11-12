В Болгарии заявили об остатке бензина на месяц на фоне мер против ЛУКОЙЛа

В преддверии вступления в силу санкций против ЛУКОЙЛа, которые обеспечивает основные потребности Болгарии в топливе, дизтоплива у страны осталось на 50 дней, а бензина — на 35, сообщило профильное агентство

Болгария столкнулась с дефицитом бензина из-за санкций США против ЛУКОЙЛа: запасов этого топлива, оставшихся у страны, хватит только на один месяц, передает БТА со ссылкой на председателя болгарского агентства по государственным резервам Асена Асенова.

По данным государственного резервного агентства, запасов дизтоплива стране хватит на 50 дней, а бензина — на 35. Болгария также располагает дополнительными запасами сырой нефти, но они находятся за рубежом, и их требуется импортировать в срочном порядке — прежде чем санкции начнут действовать, говорят аналитики.

Министр энергетики Жечо Станков вместе с тем заявил, что этих запасов нефти хватит лишь на четыре-пять дней.

Власти Болгарии уже предприняли ряд шагов для обеспечения поставок после того, как США объявили о санкциях в прошлом месяце, отмечает Reuters. В частности, София временно запретила экспорт некоторых видов топлива, в основном дизельного и авиационного, в страны ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе парламент страны одобрил решение о выкупе НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе и его продаже новому владельцу, чтобы защитить предприятие от санкций США.

На этой неделе болгарские власти также провели проверки и приняли меры безопасности на этом НПЗ. Как объяснили в Софии, это необходимо для сохранения критической инфраструктуры.

НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Также у ЛУКОЙЛа в Болгарии есть сеть АЗС.

У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в части из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Однако блокирующие санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними операций. На сворачивание операций с попавшим под санкции ЛУКОЙЛом и его «дочками» США дали время до 22 ноября.

Правительство Болгарии опасается, что санкции США могут привести к остановке работы НПЗ в Бургасе, так как банки откажутся от инвестиций в предприятие, писало Politico со ссылкой на источники. Это, как поясняло издание, может привести к масштабному дефициту топлива и протестам.

По данным источников, болгарские власти не исключают, что при таком сценарии правительство может ждать крах, в то время как поддержка президента Румена Радева (критикует правительство правящей партии ГЕРБ), напротив, усилится. Болгария изучает возможность подачи ходатайства о временном исключении из санкций США, говорили собеседники издания.

По данным Politico, в Болгарии НПЗ, принадлежащие России, обеспечивают до 80% потребностей в топливе.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Президент Владимир Путин назвал новые санкции США носящими «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, по его словам, меры существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Введение ограничений глава государства расценил как попытку давления.