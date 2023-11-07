МИД Израиля ответил генсеку ООН на слова о «кладбище детей» в Газе

Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн ответил на высказывание генсека ООН Антониу Гутерриша о мирных жителях, погибших в секторе Газа в результате израильских бомбардировок.

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, удерживаются против воли в секторе Газа. Проблема сектора Газа — это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации», — написал Коэн в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее генсек ООН в очередной раз выступил за прекращение огня в секторе Газа, заявив, что регион превратился в «кладбище детей». Каждый день там умирают или получают ранения «сотни девочек и мальчиков», сказал Гутерриш. По его словам, гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в «кризис человечества».

«Наземные операции армии Израиля и продолжающиеся бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности», — заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что «никакая сторона в конфликте не является выше международного гуманитарного права».

В ООН и ранее обвиняли Израиль в неизбирательных ударах по сектору Газа, в результате которых гибнут гражданские. По последним данным Минздрава региона, из-за бомбардировок погибли более 10 тыс. палестинцев. В Израиле после нападения ХАМАС 7 октября погибли свыше 1,4 тыс. человек.