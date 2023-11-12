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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Арабские страны выступили против отделения сектора Газа от Палестины

Арабские и исламские страны выступили против отделения сектора Газа от Палестины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны составить суверенную Палестину, а Израиль должен прекратить оккупационную деятельность, сказано в итоговом документе саммита арабских и исламских стран
Флаг Палестины
Флаг Палестины (Фото: Yves Herman / Reuters)

Сектор Газа и Западный берег реки Иордан нельзя отделять друг от друга, это части Палестинского государства, сказано в декларации по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Она размещена на сайте Saudi Press Agency.

«Отклоняем любые предложения, которые увековечивают отделение Газы от Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и подчеркиваем, что любой будущий подход к Газе должен находиться в рамках работы над всеобъемлющим решением, обеспечивающим единство Газы и Западного берега как части Палестинского государства», — сказано в документе.

Государство должно быть образовано в границах по состоянию на 4 июня 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в резолюции. 5 июня началась Шестидневная война (вторая по счету арабо-израильская), в ходе которой Израиль получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами, Синайским полуостровом. Сейчас из них Израиль сохранил частичный контроль над Голанскими высотами.

В декларации саммита также сказано, что «продолжение израильской оккупации представляет собой угрозу безопасности и стабильности региона, а также международной безопасности и миру», и решить конфликт без ее прекращения нельзя.

Израиль отвергал планы по оккупации сектора Газа после прекращения нынешнего конфликта с ХАМАС и возобновлению там поселенческой деятельности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что ХАМАС там быть не должно, как и «гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, уничтожать государство Израиль». Как уточняет The Times of Israel, под такой властью политик подразумевал руководство Палестины — президента Махмуда Аббаса, который возглавляет Организацию освобождения Палестины (ООП).

США же, напротив, выступали за установление в секторе Газа власти ООП, отмечает издание. В частности, оно приводит слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что «Газа [должна быть] объединена с Западным Берегом под управлением Палестинской автономии».

ХАМАС заявлял, что останется в секторе Газа и не примет любое правительство анклава, которое будет сочтено марионеточным.

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Financial Times писала, что арабские страны не желают брать на себя ответственность за ситуацию в Газе. «Ни одна арабская страна не присоединится [к процессу политического переустройства анклава] после разрушений», — пояснил дипломат одной из арабских стран.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль сектор Газа саммит ЛАГ арабские страны
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