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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Лондоне на акции в поддержку палестинцев арестовали более 120 человек

Полиция: в Лондоне на акции в поддержку палестинцев арестовали более 120 человек
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Прошедшая в британской столице акция стала крупнейшей, она собрала несколько сотен тысяч участников. Также митинги были в Брюсселе и Париже, в США демонстранты собрались вблизи дома Байдена
Задержания на акции в поддержку палестинцев в Лондоне
Задержания на акции в поддержку палестинцев в Лондоне (Фото: Hannah / Reuters)

На акции в поддержку палестинского народа в Лондоне были арестованы 126 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию города.

Агентство пишет, что среди задержанных были футбольные хулиганы и лица с правыми взглядами. Всего численность участников акций оценивается в 300 тыс. человек, отмечает Reuters.

Премьер-министр страны Риши Сунак осудил насилие на акции, а также «антисемитские лозунги», звучавшие в ходе нее. Министр внутренних дел Суэлла Браверман называла эти митинги «маршами ненависти».

В Лондоне на акции в поддержку палестинцев арестовали более 120 человек
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Демонстрации в поддержку Палестины проходят и в других западных странах. Так, в Брюсселе она, как пишет Reuters со ссылкой на полицию, собрала более 20 тыс. участников. Митинг был мирным, демонстранты скандировали лозунг «Освободите Палестину», «Остановите геноцид», «Немедленно прекратите огонь» и т. д.

В Париже в подобной акции приняли участие более 16 тыс. человек, указывает BFMTV со ссылкой на полицию. Митингующие также требовали прекращения огня и «резни» в секторе Газа.

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В США, как передает Fox News, про-палестинские демонстранты собрались неподалеку от дома президента Джо Байдена в городе Уилмингтон в штате Делавэр, требуя прекратить огонь в секторе Газа. Байден вскоре должен прибыть в свою резиденцию.

Акции в поддержку Палестины идут во многих городах мира в течение продолжающейся войны Израиля и ХАМАС. Участников прошлых акций также задерживали. Неделю назад в Лондоне были арестованы 29 человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Лондон Палестина сектор Газа
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