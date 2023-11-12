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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Активисты пришли к дому Байдена с требованием прекратить огонь в Газе

Сотни активистов пришли к дому Байдена с требованием прекратить огонь в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Сотни демонстрантов собрались неподалеку от дома президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон в штате Делавэр, требуя прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Протестующие начали собираться у резиденции главы государства днем. Ожидается, что Байден приедет в свою резиденцию в Уилмингтоне после посещения Арлингтонского национального кладбища под Вашингтоном и возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов.

Некоторые демонстранты у дома президента скандировали лозунги с обвинением Байдена в геноциде. Они требуют, чтобы он добился прекращении огня в секторе Газа.

Пропалестинские акции 11 ноября также прошли Германии, Великобритании и Франции. В Мюнхене на демонстрацию собрались более 5 тыс. человек, в Лондоне — примерно 300 тыс., в Париже — свыше 16 тыс.

Теги
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Джо Байден демонстранты активисты сектор Газа США прекращение огня
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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