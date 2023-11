На акциях в поддержку Палестины в Лондоне задержали около 30 человек

В европейских столицах — Лондоне, Париже, Берлине — и других городах, а также в Вашингтоне прошли акции в поддержку палестинцев, десятки участников арестованы.

Больше всего задержанных — в столице Британии, как пишет The Independent, речь идет минимум о 29 арестованных. В Вашингтоне, сообщает The New York Post со ссылкой на данные полиции округа Колумбия, был задержан один человек.

The Independent указывает, что в акциях в Лондоне участвовали десятки тысяч человек, демонстранты перекрыли улицу Риджент в центре города более чем на час, еще один митинг прошел в другой части центра британской столицы. Полиция сообщила, что среди ее сотрудников есть четверо раненых, поскольку в них направляли фейерверки. Акции протеста также проходили в других городах — Глазго, Манчестере и т. д.

В Вашингтоне, передает CNN, митингующие собирались на площади Свободы вблизи Белого дома. Участников доставляли из других городов США на автобусах. Среди лозунгов были обвинения в адрес президента Джо Байдена — например, в геноциде.

В Париже акции собрали несколько тысяч участников, передает BFM TV. В числе протестующих был оппозиционный французский политик Жан-Люк Меланшон, он призвал к прекращению огня из-за большого числа жертв в секторе Газа.

Tagesschau сообщает со ссылкой на полицию, что в Берлине в акции приняли участие примерно девять тысяч человек, еще больше участников собрал протест в Дюссельдорфе — 17 тыс.

Подобные митинги в разных городах идут не первую неделю.