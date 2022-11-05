Воронежский губернатор сообщил об эвакуации в регион херсонцев

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В Воронежской области разместят часть эвакуированных жителей Херсонской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Отдельно скажу, что все это люди из учреждений соцзащиты, то есть те, кто нуждается в особой помощи и опеке. У нас опыт встречи и размещения наших соотечественников огромный. Временно разместим их в шести ПВР в районах региона, далее поймем, что делать дальше», — написал он.

По его словам, поезд с 120 жителями Херсонской области прибудет в регион вечером 6 ноября.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации с правого берега Днепра 18 октября. Он объяснил это возможностью прорыва Каховской ГЭС и попытками наступления на Херсон со стороны украинских войск. В конце октября зону эвакуации расширили и на населенные пункты, расположенные на левом берегу — в 15 км от берега Днепра.

Завершить эвакуацию рассчитывали в течение трех дней, говорил Сальдо 1 ноября. По его словам, люди уезжают на левый берег Днепра, а также в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую и Воронежскую области.