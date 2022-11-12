Канцлер Германии Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным

Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным

Мир на Украине является темой всех переговоров, которые велись с президентом России, отметил канцлер Германии Шольц. Он отметил, что критики не смогли повлиять на его решение продолжить вести диалог с Путиным

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволил критикам отговорить его от ведения продолжительного диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и чтобы мир стал возможен. Это также является предметом всех переговоров, которые велись до сих пор с российским президентом. И я не позволил никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом», — сказал он в интервью RND.

Канцлер Германии напомнил, что в феврале посетил Москву и разговаривал с Путиным «за семиметровым столом». В ходе переговоров Путин потребовал, чтобы «на Украине не было ракет, угрожающих Москве».

Шольц и ранее говорил о важности диалога с Россией, чтобы «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Последний телефонный разговор лидеров России и Германии состоялся в сентябре. После беседы канцлер ФРГ заявил, что Путин пока не осознает, что решение начать военную операцию на Украине было ошибкой.

Месяц спустя в Кремле заявили, что контактов Путина с Шольцем стало меньше, так как канцлер «в последнее время не проявляет желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях.

В начале ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Шольц, который ранее имел «совершенно другую позицию в отношении Путина», изменил ее в отношении России, чтобы найти общий язык.