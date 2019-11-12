Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии Политика, 19:49 Почему опасно водить машину в пуховике РБК и Dunlop, 19:43 В Твери эвакуировали более 30 человек из-за пожара в жилом доме Общество, 19:23 Тренер «Витесса» Слуцкий объявил о разводе с женой Спорт, 19:21 Россельхозбанк размещает биржевые облигации для розничных инвесторов​ Пресс-релиз, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 19:08 МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН Политика, 18:52 Как предотвратить утечки пользовательских данных Pro, 18:49 В Москве беспилотник «Яндекса» попал в ДТП из-за своего водителя Общество, 18:46 Первый заместитель Рогозина заявил о запрете на цитирование Маска Технологии и медиа, 18:42 Адвокат Ананьева опроверг новость о лишении бизнесмена гражданства Кипра Общество, 18:40 СМИ сообщили об ожидании игроками «Ювентуса» извинений от Роналду Спорт, 18:40 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 18:39
Политика ,  
0 
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
По мнению замглавы МИД Елены Зеркаль, Россия «уже сейчас» должна доказывать, что не финансировала самопровозглашенные республики Донбасса. Так она прокомментировала решение Международного суда ООН по спору Москвы и Киева
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Россия должна предоставить доказательства того, что ее должностные лица не участвовали в финансировании терроризма. Об этом на брифинге заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, комментируя решение Международного суда ООН по спору Москвы и Киева. Брифинг транслировался на странице дипведомства на YouTube.

«Несмотря на размер, на статус, на членство в Совете безопасности [ООН], <...> Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», — сказала Зеркаль.

Политика
Международный суд ООН поддержал Киев в споре с Москвой

Само решение суда она назвала «победой» украинской дипломатии. Зеркаль отметила, что Россия может вернуться к своей «нормальной практике» и начать предоставлять ложную информацию, в частности о поставках оружия на Донбасс. Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН. Киев указывал, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Первое обвинение было связано с поставками оружия самопровозглашенным республикам Донбасса (Украина считает их террористами), второе — с «уязвимым положением» сообщества крымских татар и украинцев в Крыму.

Политика
МИД не увидел предрешенности в споре с Украиной в суде ООН

В ноябре 2019 года суд сообщил, что отклонил предварительные возражения Москвы по делу, и признал свою юрисдикцию рассматривать иск. В российском МИД уточняли, что решение суда означает начало рассмотрения дела по существу и что исход дела не предрешен.

Автор: Артём Губенко
Теги: МИД Украины, ООН, оправдание терроризма
Материалы по теме
МИД Украины пообещал России «своеобразный подарок» в суде ООН к празднику
Политика
Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter