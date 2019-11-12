МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

По мнению замглавы МИД Елены Зеркаль, Россия «уже сейчас» должна доказывать, что не финансировала самопровозглашенные республики Донбасса. Так она прокомментировала решение Международного суда ООН по спору Москвы и Киева

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Россия должна предоставить доказательства того, что ее должностные лица не участвовали в финансировании терроризма. Об этом на брифинге заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, комментируя решение Международного суда ООН по спору Москвы и Киева. Брифинг транслировался на странице дипведомства на YouTube.

«Несмотря на размер, на статус, на членство в Совете безопасности [ООН], <...> Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», — сказала Зеркаль.

Само решение суда она назвала «победой» украинской дипломатии. Зеркаль отметила, что Россия может вернуться к своей «нормальной практике» и начать предоставлять ложную информацию, в частности о поставках оружия на Донбасс. Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН. Киев указывал, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Первое обвинение было связано с поставками оружия самопровозглашенным республикам Донбасса (Украина считает их террористами), второе — с «уязвимым положением» сообщества крымских татар и украинцев в Крыму.