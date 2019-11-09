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МИД не увидел предрешенности в споре с Украиной в суде ООН
Российские дипломаты не согласны с решением суда о рассмотрении вопросов по существу, однако указывают, что фактическая сторона украинских обвинений пока не рассматривалась
Фото: BAS CZERWINSKI / AP

В МИД России посчитали, что согласие Международного суда ООН в Гааге рассмотреть претензии Украины не означает, что исход дела предрешен. В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что Киеву удалось преодолеть предварительную стадию и перевести процесс в рассмотрение дела по существу. Однако свои аргументы Россия предоставит лишь к началу декабря следующего года.

При этом в Москве выразили недоумение тем, что суд в Гааге согласился рассматривать обвинение со стороны Киева в нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ), хотя и отклонил ключевое возражение, согласно которому связанные с государственным финансированием терроризма вопросы в принципе не могут быть предметом рассмотрения в данном деле. В МИДе напомнили, что в 2017 году суд согласился с тем, что претензии Украины не являются обоснованными.

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Гаагский суд также согласился рассматривать обвинение России в нарушении и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, хотя для начала Украине следовало обратиться в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, указал МИД. При этом в Москве особо отметили, что суд не оценивал фактическую сторону украинских обвинений, а также не занимался квалификацией конкретных действий в качестве потенциальных случаев расовой дискриминации.

Украина подала иски в Международный суд ООН в январе 2017 года. В нем утверждалось, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Первый тезис в Киеве обосновали тем, что Москва якобы «поставляет тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам» (украинские власти считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами). Второй объяснялся «уязвимым положением» сообщества крымских татар и украинцев в Крыму.

Автор: Артем Филипенок
Теги: МИД России, Украина
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