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Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Решение принял Верховный суд Израиля после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков
Фото: Sebastian Scheiner / AP

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Информацию подтверждает радиостанция Kan.

Сообщается, что решение о временном запрете принято после обращения в Верховный суд семьи израильтянки Наамы Иссахар, которая осуждена в России на 7,5 года за перевозку гашиша. Родственники женщины попросили суд отложить экстрадицию Буркова до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос с Иссахар.

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Ранее Haaretz сообщала, что Москва была готова обменять Иссахар на Буркова. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, как писала Times of Israel, Иерусалим отказался от такого решения.

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Накануне стало известно, что Минюст Израиля разрешил экстрадицию в США Буркова. Верховный суд приостановил экстрадицию и обязал Минюст определиться с решением по Буркову до 12:00 воскресенья, 3 ноября.

США считают Буркова причастным к махинациям с кредитными картами американцев. Он был задержан в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве в 2015 году. Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле этого года. У нее обнаружили 9,5 г гашиша. Женщина призналась, что хранила наркотики, но свое участие в контрабанде отрицает. Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Израиль, экстрадиция, хакер
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