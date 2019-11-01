Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Решение принял Верховный суд Израиля после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков

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Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Информацию подтверждает радиостанция Kan.

Сообщается, что решение о временном запрете принято после обращения в Верховный суд семьи израильтянки Наамы Иссахар, которая осуждена в России на 7,5 года за перевозку гашиша. Родственники женщины попросили суд отложить экстрадицию Буркова до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос с Иссахар.

Ранее Haaretz сообщала, что Москва была готова обменять Иссахар на Буркова. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, как писала Times of Israel, Иерусалим отказался от такого решения.