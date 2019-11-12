Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Зеленский уже согласился на встречу один на один (с Путиным. — РБК) и проинформировал об этом президента России. Посмотрим (согласится ли Путин. — РБК)», — сказал Назарбаев на конференции по международной политике в Нур-Султане.

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