Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

По словам спикера ведомства Катерины Зеленко, Киев готов обсуждать эту тему в любом формате. Присоединение полуострова к России она назвала «международным преступлением»

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом. Ее слова приводит «Интерфакс-Украина».

«В дополнение к переговорам в «нормандском формате», целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», — сказала Зеленко.

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, Россия в 2014 году, присоединив полуостров, совершила «международное преступление».

Зеленко также прокомментировала недавние заявления представителя российского МИДа Андрея Руденко о морской границе России и Украины. В интервью «РИА Новости» дипломат заявил, что, если Киев признает Крым российским, диалог о разграничении Азово-Керченской и Черноморской акватории пойдет лучше.

На это Зеленко заявила, что «в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму». Заявления Руденко о признании Крыма российским она назвала «наглыми требованиями» и «очередной грязной манипуляцией Кремля».