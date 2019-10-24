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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
По словам спикера ведомства Катерины Зеленко, Киев готов обсуждать эту тему в любом формате. Присоединение полуострова к России она назвала «международным преступлением»
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом. Ее слова приводит «Интерфакс-Украина».

«В дополнение к переговорам в «нормандском формате», целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», — сказала Зеленко.

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, Россия в 2014 году, присоединив полуостров, совершила «международное преступление».

Зеленко также прокомментировала недавние заявления представителя российского МИДа Андрея Руденко о морской границе России и Украины. В интервью «РИА Новости» дипломат заявил, что, если Киев признает Крым российским, диалог о разграничении Азово-Керченской и Черноморской акватории пойдет лучше.

На это Зеленко заявила, что «в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму». Заявления Руденко о признании Крыма российским она назвала «наглыми требованиями» и «очередной грязной манипуляцией Кремля».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума. Президент Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. В начале октября МИД заявил, что Россия не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского формата», ни на каких-либо других площадках.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, Крым
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