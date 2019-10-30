Зеленский перечислил три этапа прекращения конфликта в Донбассе

По словам президента Украины, среди украинского общества необходимо выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма. Зеленский отметил, что люди боятся принятия территорий на условиях России

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Международный опыт вооруженных конфликтов и войн доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и установлению мира необходимо пройти три этапа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на открытии Форума единства в Мариуполе, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, все три этапа придется пройти «нашему государству, обществу и каждому гражданину Украины». На первом необходимо добиться завершения горячей стадии конфликта и прекращения огня в Донбассе. «Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это очень нужный, важный, но на самом деле только первый шаг», — подчеркнул Зеленский.

Вторым шагом должны стать поиск консенсуса в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма и примирение людей. «Украинскому обществу нужно договориться между собой, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма», — сказал президент (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Третий этап, по словам Зеленского, — «безопасная реинтеграция», реальная, а не только на бумаге. Он сослался на мировой опыт, когда «острая» стадия конфликта между странами прекращалась, однако территории при этом не возвращались в состав того или иного государства. «Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет», — заметил президент. По мнению Зеленского, ошибочно думать, что Киев «вернет Крым» военным путем и «уже завтра» все люди в Донбассе заговорят на украинском языке. «Мы должны четко ответить сами себе, какова наша главная цель, как ее достичь и на какие компромиссы мы готовы ради этого», — сказал он.

Накануне, 29 октября, МИД Украины заявил о начале разведения военных сил и средств в городе Золотое в Луганской области, информацию о начале процедуры подтвердили также власти самопровозглашенной ЛНР. Отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе должен стать главным условием для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция).