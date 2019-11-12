Вице-премьер Украины заявил о готовности Киева к снятию санкций с России

Страны ЕС хотят иметь нормальные отношения с Россией, и Украина готова к тому, что рано или поздно санкции будут сняты, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

«Тело» системы международного давления на Россию «начинает потихоньку пронизывать паралич» и рано или поздно дойдет и до снятия наложенных ранее санкций, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба

«Мы уже пять лет к этому готовы, фактически с первого дня», — сказал вице-премьер в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос о том, готов ли Киев к снятию наложенных Европой на Россию санкций.

Нормализацию отношений между большими государствами Кулеба назвал «законом истории». Такие страны, по его словам, поссорившись между собой, в итоге всегда мирятся и то, что систему давления на Россию удалось удержать в течение пяти лет, «это чудо».

«Это беспрецедентное состояние для европейских партнеров, они крайне болезненно рефлексируют, им это все непривычно и они этого не хотят. Мы не будем скрывать, что они хотят «business as usual». И мы понимаем, что это может произойти», — сказал вице-премьер.

Киеву, по словам Кулебы, в этой ситуации нужно быть готовым к тому, чтобы получить от инициаторов снятия санкций максимальную компенсацию.