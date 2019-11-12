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Вице-премьер Украины заявил о готовности Киева к снятию санкций с России
Страны ЕС хотят иметь нормальные отношения с Россией, и Украина готова к тому, что рано или поздно санкции будут сняты, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

«Тело» системы международного давления на Россию «начинает потихоньку пронизывать паралич» и рано или поздно дойдет и до снятия наложенных ранее санкций, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба

«Мы уже пять лет к этому готовы, фактически с первого дня», — сказал вице-премьер в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос о том, готов ли Киев к снятию наложенных Европой на Россию санкций.

Нормализацию отношений между большими государствами Кулеба назвал «законом истории». Такие страны, по его словам, поссорившись между собой, в итоге всегда мирятся и то, что систему давления на Россию удалось удержать в течение пяти лет, «это чудо».

«Это беспрецедентное состояние для европейских партнеров, они крайне болезненно рефлексируют, им это все непривычно и они этого не хотят. Мы не будем скрывать, что они хотят «business as usual». И мы понимаем, что это может произойти», — сказал вице-премьер.

Киеву, по словам Кулебы, в этой ситуации нужно быть готовым к тому, чтобы получить от инициаторов снятия санкций максимальную компенсацию.

«Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика. Конечно же, сказать: «Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет — и на том спасибо», — так не нужно делать», — пояснил Кулеба.

В то же время украинский вице-премьер отметил, что пока нет оснований полагать, что «все пропало» и наложенные ЕС на Россию санкций не будут продлены. По словам Кулебы, это объясняется отсутствием реального прогресса по реализации Минских соглашений.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, антироссийские санкции
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