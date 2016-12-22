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Врио главы Башкирии запретил чиновникам использовать слово «невозможно»
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Врио главы Башкирии запретил чиновникам использовать слово «невозможно»
Политика, 10:28
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Врио главы Башкирии запретил чиновникам использовать слово «невозможно»
Запретным это слово Радий Хабиров назвал после того, как один из чиновников заявил о невозможности увеличить число окошек в районных МФЦ. По словам Хабирова, такие разговоры заставляют его сомневаться в профпригодности подчиненных
Радий Хабиров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства региона запретил местным чиновникам употреблять при нем слово «невозможно». Об этом сообщает «РИА Новости».

Против слова «невозможно» Хабиров выступил после того, как глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев сказал ему, что «невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ (многофункциональных центрах. — РБК) из-за отсутствия площадок».

«Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно — значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях», — заявил Хабиров чиновнику, подчеркнув, что слова Давлетгареева заставляют сомневаться в его профпригодности.

«Слово «невозможно» пусть остается для вашего внутреннего употребления, а не для работы», — заключил глава региона.

На прошедшем совещании главы городов Башкирии отчитались о работе многофункциональных центров и внесли свои предложения по улучшению качества оказываемых населению услуг.

В начале ноября мэр Уфы Ульфат Мустафин возмутился использованием его подчиненными слов «около», «вокруг» и «ориентировочно». Он призвал работников администрации города выражаться конкретнее.

«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно. Слова «около», «вокруг» давайте уберем вообще», — говорил он.

​54-летний Радий Хабиров — бывший глава подмосковного Красногорска. Президент Владимир Путин назначил его врио главы Башкирии после того, как 11 октября досрочно освободил от должности руководившего регионом с 2010 года Рустэма Хамитова. Почти сразу после прихода к власти в республике Хабиров отправил в отставку восемь заместителей председателя правительства региона.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Башкирия , Чиновники
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