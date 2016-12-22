Врио главы Башкирии отправил в отставку восемь вице-премьеров

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отправил в отставку восемь заместителей председателя правительства региона, говорится в записи оперативного совещания руководства региона.

Свою отставку попросил принять и председатель правительства Рустэм Марданов, но Хабиров «попросил Рустэма Хабибовича этого не делать, а продолжить работу в качестве премьер-министра». «В отношении восьми вице-премьеров я подобную отставку принял. Хотел бы сказать, что, на мой взгляд, это очень взвешенное и мужественное решение вице-премьеров», — сказал врио главы Башкирии.

По его мнению, их шаг показывает, что они — «зрелые руководители». На освободившиеся должности назначены исполняющие обязанности вице-премьеров.

11 октября президент Владимир Путин досрочно освободил от должности возглавлявшего Башкирию с 2010 года 64-летнего Рустэма Хамитова. Он сослался на необходимость «дать дорогу молодым». До выборов этот пост будет занимать экс-глава подмосковного Красногорска 54-летний Радий Хабиров.