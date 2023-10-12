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Палестино-израильский конфликт ,  
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Минздрав Израиля отказался лечить раненых боевиков ХАМАС в госбольницах

Глава Минздрава Израиля отказался лечить раненых боевиков ХАМАС в госбольницах
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Врачи ранее пожаловались, что Минздрав направляет раненых боевиков ХАМАС к ним, вместо того чтобы доставлять их на отдельный военный объект. После этого глава Минздрава Моше Арбель дал указание отказаться от их лечения
Фото: Chen Junqing / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / Global Look Press

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель дал указание государственным больницам отказаться от лечения захваченных боевиков ХАМАС, пишет газета The Jerusalem Post. Об этом он сообщил в письме премьер-министру Биньямину Нетаньяху, пишет Ynet.

«С начала боевых действий вопрос лечения проклятых и презренных террористов ХАМАС в государственных больницах создал огромные трудности для системы здравоохранения», — указал глава Минздрава. Он призвал сосредоточиться на лечении мирных жителей и военных.

Проблему лечения представителей ХАМАС министр переадресовал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) или спецслужбе ШАБАК. Арбель попросил Нетаньяху дать указание соответствующим органам.

По данным Ynet, со слов высокопоставленных чиновников в больницах, Минздрав направляет раненных бойцов ХАМАС к ним, вместо того чтобы доставлять их на отдельный военный объект. Из-за опасений по поводу расправы с представителями ХАМАС министерство поручило службам безопасности больниц подготовиться к возможным беспорядкам. «Нам известно об эвакуации террористов на лечение в больницы.В то же время нам известно о намерении граждан устроить насильственные беспорядки, вплоть до линчевания», — говорилось в распоряжении ведомства, пишет Ynet.

По последним данным ЦАХАЛ, в результате атак ХАМАС по Израилю погибли 1,2 тыс. человек, еще 3 тыс. получили ранения. Количество погибших палестинцев в результате израильских атак по сектору Газа составляет 1,2 тыс., еще 5,6 тыс. были ранены.

7 октября ХАМАС начал военную операцию против Израиля, ее отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. На следующий день Израиль объявил о переходе в состояние войны. 10 октября глава Минобороны Йоав Галант сообщил, что армия начала полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней».

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Премьер отметил, что Израиль сражается «всеми силами, на всех фронтах», и пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС. Министр обороны также заверил, что военные сметут с лица земли ХАМАС.

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Теги
Елена Чернышова
ХАМАС Израиль больницы
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