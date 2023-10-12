Минздрав Израиля отказался лечить раненых боевиков ХАМАС в госбольницах

Врачи ранее пожаловались, что Минздрав направляет раненых боевиков ХАМАС к ним, вместо того чтобы доставлять их на отдельный военный объект. После этого глава Минздрава Моше Арбель дал указание отказаться от их лечения

Фото: Chen Junqing / Global Look Press

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель дал указание государственным больницам отказаться от лечения захваченных боевиков ХАМАС, пишет газета The Jerusalem Post. Об этом он сообщил в письме премьер-министру Биньямину Нетаньяху, пишет Ynet.

«С начала боевых действий вопрос лечения проклятых и презренных террористов ХАМАС в государственных больницах создал огромные трудности для системы здравоохранения», — указал глава Минздрава. Он призвал сосредоточиться на лечении мирных жителей и военных.

Проблему лечения представителей ХАМАС министр переадресовал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) или спецслужбе ШАБАК. Арбель попросил Нетаньяху дать указание соответствующим органам.

По данным Ynet, со слов высокопоставленных чиновников в больницах, Минздрав направляет раненных бойцов ХАМАС к ним, вместо того чтобы доставлять их на отдельный военный объект. Из-за опасений по поводу расправы с представителями ХАМАС министерство поручило службам безопасности больниц подготовиться к возможным беспорядкам. «Нам известно об эвакуации террористов на лечение в больницы.В то же время нам известно о намерении граждан устроить насильственные беспорядки, вплоть до линчевания», — говорилось в распоряжении ведомства, пишет Ynet.

По последним данным ЦАХАЛ, в результате атак ХАМАС по Израилю погибли 1,2 тыс. человек, еще 3 тыс. получили ранения. Количество погибших палестинцев в результате израильских атак по сектору Газа составляет 1,2 тыс., еще 5,6 тыс. были ранены.

7 октября ХАМАС начал военную операцию против Израиля, ее отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. На следующий день Израиль объявил о переходе в состояние войны. 10 октября глава Минобороны Йоав Галант сообщил, что армия начала полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней».

Премьер отметил, что Израиль сражается «всеми силами, на всех фронтах», и пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС. Министр обороны также заверил, что военные сметут с лица земли ХАМАС.