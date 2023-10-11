Эксперты объяснили тактику «стука по крыше», от которой отказался Израиль

Израильская армия во время войны с ХАМАС отказалась от тактики ударов «стук по крыше», сообщило Times of Israel со ссылкой на источники. При таких ударах использовались снаряды без взрывчатки — предупреждали мирных жителей

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль может наносить удары по объектам, где могли находиться боевики ХАМАС в Палестине, учебными бомбами без боезаряда, чтобы предупредить мирных жителей, куда прилетит бомба с полным зарядом, и они успели покинуть здания, объяснил РБК старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

Ранее высокопоставленные чиновники из правительства Израиля заявили The Times of Israel, что армия отходит от практики «стука по крыше» — предупреждений о том, что по какому-то месту будет нанесен удар. Такие оповещения присылались текстовыми сообщениями, или же по крыше здания наносился удар маломощными зарядами. Власти Израиля сообщали, что будут наносить удары даже в случае риска для заложников. От них воздержатся, если будет точно известно, что пленные находятся в потенциальном месте для удара, заявили собеседники газеты.

Такая практика «стука по крыше» была распространена в течение последних десяти лет во время конфликтов, которые были в предыдущие годы, сказал РБК Лямин. Тогда конфликты между ХАМАС и группировками Израиля проходили с относительными и негласными ограничениями с обеих сторон, и количество жертв было гораздо меньше, отметил эксперт.

«Однако, даже когда бомбой без боезаряда бьют по зданию сверху, она может людей убить от падения с большой высоты. В те годы все равно жертвы были, но это все равно уменьшало количество жертв. Так тоже не всегда было, ведь если Израилю, например, захотелось бы убить кого-то из руководства ХАМАС, предупреждать живущих рядом с ним никто не будет», — объяснил эксперт.

Сейчас же, как подчеркивает Лямин, количество погибших больше и конфликт уже ближе к тотальной войне, когда обе стороны бьют практически без ограничений. «Сейчас если посмотреть, там некоторые удары по районам — наносятся одновременно удары по десяткам зданий. В этом плане данная практика даже не представляю, как может работать», — добавил он.

Израильские военные обычно сначала сбрасывают пустую маломощную бомбу в качестве предупреждения, чтобы люди эвакуировались, рассказал РБК независимый эксперт Александр Храмчихин. «Если бомба пустая, то вреда быть не может. Разве что чисто случайно», — предположил эксперт.

По его словам, Израиль не всегда предупреждает о нанесении ударов, поэтому отмена такой практики не сильно повлияет на ситуацию, но «будет гораздо больше погибших мирных жителей».

О практике «стука по крыше», которую используют израильские военные для предупреждения мирных жителей о готовящихся авиаударах, рассказывал в 2021 году в интервью РБК посол страны в России Александр Бен Цви. В тот момент между Израилем и Палестиной вновь обострился конфликт.

«Используется такая ракета, в которой абсолютно нет взрывчатки, она просто [наносит] такой удар по крыше, все слышат это и знают, что через несколько минут по этому дому произойдет обстрел. И, пожалуйста, эвакуируйтесь», — рассказывал Бен Цви.

Также посол назвал еще два способа предупреждения — телефонные звонки и листовки с предупреждением. «У нашей разведки есть хорошие данные, и мы знаем, кто где живет. И людям звонят по телефону, говорят: «Вы знаете, через 10 минут что-то произойдет», — отметил дипломат.