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В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба»

Польский оператор Pern: на одной нитке нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка
ЧП произошло на ветке, идущей через Белоруссию и Польшу в Германию. Причины утечки пока неизвестны, на месте работают польские спасатели
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка, сообщил польский оператор PERN.

Утечка произошла примерно в 70 км от города Плоцк. Вторая ветка трубопровода продолжает работать в обычном режиме.

Причины случившегося неизвестны. Место утечки оцепили, там работают спасатели.

РБК обратился за комментарием в «Транснефть», которая является оператором нефтепровода.

Нефтепровод «Дружба» построили в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Белоруссии, после чего делится на две ветки: северную (идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия).

Венгрия в мае добилась исключения для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против российской нефти по морю. По «Дружбе» нефть также поступает в Чехию и Словакию.

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В конце сентября четыре утечки произошли на обоих газопроводах российской системы «Северный поток». Сейсмологи Швеции и Дании сообщили, что на месте аварий произошли мощные взрывы.

Расследованием занимаются Копенгаген, Стокгольм и Берлин. Шведские специалисты завершили работу на месте ЧП в исключительной экономической зоне страны и заявили о признаках саботажа, но отказались поделиться с российской стороной итогами предварительного расследования. Президент России Владимир Путин считает, что за диверсией на газопроводах стоят «англосаксы», российские власти указывали на выгоду разрушения «Северных потоков» для США.

В начале октября утечки на «Северных потоках» прекратились. В «Газпроме» пока не говорят, в какие сроки удастся возобновить работу газопроводов.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Анастасия Серова
Польша «Дружба» нефть нефтепровод утечка
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