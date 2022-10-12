Уральский театр заменил трибьют Пугачевой «песнями любви»

Шоу с исполнением песен Пугачевой должны были пройти 14 и 15 октября, однако теперь вместо них в афише значится проект «Песни любви». Певица 10 октября сообщила, что находится не в России

Здание Уральского государственного театра эстрады (Фото: estradaural.ru)

Уральский государственный театр эстрады в Екатеринбурге убрал из афиши анонс концерта «Алла Tribute», в котором должны были исполняться известные песни Аллы Пугачевой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Замена проекта «Алла Tribute» на концертную программу «Песни любви» произошла по техническим причинам», — пояснили там.

Как свидетельствует кешированная копия сайта театра, концерты «Алла Tribute» планировались на 14 и 15 октября. Солисты театра должны были исполнять «золотые хиты» певицы, в том числе «Миллион алых роз», «Мадам Брошкина», «Не отрекаются любя».

В афише также говорится, что Пугачева — «воплощение нашей Родины, которая поет», и «олицетворение лучших качеств России — таланта, душевности, искренности». Судя по афише, это шоу должно было пройти в театре только в октябре, в другие месяцы концерты не планировались.

На прошлой неделе песни Пугачевой убрали из эфира «Русского радио» и репертуара других станций, входящих в Русскую медиагруппу.

В середине сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом, заявив, что «солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Ее супруг Максим Галкин был внесен Минюстом в список иноагентов 16 сентября, ведомство заявило, что он получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Пугачева в начале марта уехала из России вместе с Галкиным, однако подчеркивала, что они отправились на отдых и лечение. В конце августа она вернулась в страну, но 10 октября снова сообщила, что находится в Израиле.