При обстреле снаряды попали в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области

При обстреле снаряды попали в цистерны в Белгородской области

Обстрелу подвергся Белгородский район, удар пришелся по цистернам неработающего сельхозпредприятия

Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные обстреливают Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 11 октября Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины подстанции в городе Шебекино. В результате без света остались более 2 тыс. человек. Пострадавших нет.

Губернатор пообещал устранить последствия «в максимально короткий промежуток времени».

Шебекино подверглось обстрелу вторые сутки подряд. Накануне там погибла женщина, три частных дома было повреждено.