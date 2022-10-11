При обстреле снаряды попали в цистерны в Белгородской области
При обстреле снаряды попали в цистерны сельхозпредприятия в Белгородской области
Обстрелу подвергся Белгородский район, удар пришелся по цистернам неработающего сельхозпредприятия
Украинские военные обстреливают Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее 11 октября Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины подстанции в городе Шебекино. В результате без света остались более 2 тыс. человек. Пострадавших нет.
Губернатор пообещал устранить последствия «в максимально короткий промежуток времени».
Шебекино подверглось обстрелу вторые сутки подряд. Накануне там погибла женщина, три частных дома было повреждено.