Украина прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ Политика, 13:25
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 13:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:10
В Санкт-Петербурге приняли закон о приостановке реновации Недвижимость, 13:10
Хорватский футболист объяснил страхом сомнения Боснии по игре с Россией Спорт, 13:08
В Москве социальные выплаты увеличат на 10% с 2023 года Город, 12:56
Вузы назвали число новых иностранных студентов на фоне военной операции Общество, 12:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 12:55
Чем может быть опасен сегодня коучинг: 4 совета, как в этом разобраться Pro, 12:44
Власти Днепропетровской области сообщили о новом ударе по инфраструктуре Политика, 12:42
Минспорт выпустит за границу только сборные без подлежащих мобилизации Спорт, 12:41
«Деловые Линии» расширят логистические проекты в Татарстане Пресс-релиз, 12:40
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:39
Песков рассказал, что президент ОАЭ донес до Путина позицию Украины Политика, 12:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС

Глава администрации Энергодара: Украина прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС вновь осталась без электричества и перешла на питание от дизель-генераторов. Ответственность за второе отключение на неделе стороны конфликта возложили друг на друга
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Global Look Press )

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24», передает «РИА Новости».

«И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС», — сказал Волга.

О том, что АЭС перешла на питание от дизельных генераторов, сообщил также глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня этим утром, что станция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего электроснабжения. Теперь подача электричества обеспечивается за счет работы запасных дизельных генераторов», — написал он в Twitter.

Последняя линия электропередачи, которая соединяет атомную электростанцию с украинской энергосистемой, пострадала из-за обстрелов и была отключена 8 октября, говорил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

После этого аварийные насосы охлаждения активных зон реакторов АЭС почти два дня работали от дизель-генераторов.

В воскресенье, 9 октября, Украина отремонтировала высоковольтную линию связи Запорожской АЭС, электричество вновь стало поступать на станцию, сообщал украинский «Энергоатом» в «Телеграме».

Читайте на РБК Pro
Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Статьи
Pro
Риски параллельного импорта: 5 правил новой торговли
Статьи
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи
Pro
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Инструкции
Pro
Серж Фаге Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»
Статьи
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи
Pro
Фото: Yves Herman / Reuters Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Прогнозы

Утром 12 октября «Энергоатом» сообщил, что из-за ракетных обстрелов была повреждена подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области. «В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС — Днепровская. Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы», — говорится в сообщении «Энергоатома».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Сейчас она не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор. Станция находится в Энергодаре, который расположен на включенной в состав России территории Запорожской области.

После референдума о присоединении Запорожской области к России президент Владимир Путин поручил перевести объекты станции в федеральную собственность, для чего было создано ФГУП «Запорожская АЭС».

Оператором стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденное АО «Росэнергоатом» (входит в ГК «Росатом»).

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Запорожская АЭС Украина отключения электричества
Материалы по теме
Рогов сообщил о полном отключении ЗАЭС от украинской сети из-за обстрелов
Политика
Рогов заявил о невозможности запустить энергоблоки на ЗАЭС сейчас
Политика
МИД сообщил, что управление ЗАЭС перейдет профильным ведомствам из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter