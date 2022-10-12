Украина прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС вновь осталась без электричества и перешла на питание от дизель-генераторов. Ответственность за второе отключение на неделе стороны конфликта возложили друг на друга

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Global Look Press )

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24», передает «РИА Новости».

«И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС», — сказал Волга.

О том, что АЭС перешла на питание от дизельных генераторов, сообщил также глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня этим утром, что станция второй раз за пять дней полностью отключилась от внешнего электроснабжения. Теперь подача электричества обеспечивается за счет работы запасных дизельных генераторов», — написал он в Twitter.

Последняя линия электропередачи, которая соединяет атомную электростанцию с украинской энергосистемой, пострадала из-за обстрелов и была отключена 8 октября, говорил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

После этого аварийные насосы охлаждения активных зон реакторов АЭС почти два дня работали от дизель-генераторов.

В воскресенье, 9 октября, Украина отремонтировала высоковольтную линию связи Запорожской АЭС, электричество вновь стало поступать на станцию, сообщал украинский «Энергоатом» в «Телеграме».

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Утром 12 октября «Энергоатом» сообщил, что из-за ракетных обстрелов была повреждена подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области. «В результате аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС — Днепровская. Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы», — говорится в сообщении «Энергоатома».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Сейчас она не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор. Станция находится в Энергодаре, который расположен на включенной в состав России территории Запорожской области.

После референдума о присоединении Запорожской области к России президент Владимир Путин поручил перевести объекты станции в федеральную собственность, для чего было создано ФГУП «Запорожская АЭС».

Оператором стало АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденное АО «Росэнергоатом» (входит в ГК «Росатом»).