Владимирский губернатор сообщил о возвращении 120 ошибочно мобилизованных

Губернатор региона заявил, что основная причина ошибок при мобилизации — отсутствие у военкоматов данных «об изменении в жизни резервистов», подтвержденных документами

Александр Авдеев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

С момента введения в России частичной мобилизации 123 жителя Владимирской области, которых призвали по ошибке, вернулись домой из учебного центра, более половины из них — по медицинским показаниям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Причины ошибок все те же — отсутствие у военкомов подтвержденных документами данных об изменении в жизни резервистов», — сообщил он.

Авдеев добавил, что каждую жалобу разбирают отдельно, «десятки по факту не подтвердились, десятки же оказались абсолютно справедливыми». По его словам, решение принимается «по закону и с учетом позиции самих мобилизованных».

Со слов губернатора, кто-то из призванных по частичной мобилизации «даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твердо намерен выполнить свой воинский долг».

Владимирский губернатор признал случаи мобилизации граждан по ошибке 24 сентября, пообещав, что «никто не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки». 3 октября военный комиссар региона Юрий Гусаров заявил, что на тот момент в области ошибочно призвали около 80 человек, «это в основном те граждане, у кого есть хронические заболевания, которые не были известны». Гусаров сообщил, что вынес предупреждения военкомам Радужного и Гусь-Хрустального.

Об ошибках сообщали и власти других регионов, например, Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей, Хабаровского края. Президент Владимир Путин потребовал это исправить.