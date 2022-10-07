Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 58,24 (+0,18) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 60,25 (+0,85) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС Технологии и медиа, 00:48
Владимирский губернатор сообщил о возвращении 120 ошибочно мобилизованных Политика, 00:44
Травмы и закат карьеры. Что случилось с ушедшими от Тутберидзе Спорт, 00:00
Эксперты оценили потери ушедших из России компаний в $240 млрд Экономика, 00:00
В Госдепе назвали невозможными переговоры Байдена и Путина «как прежде» Политика, 00:00
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 06 окт, 23:59
Алиев допустил достижение мира с Арменией до конца года Политика, 06 окт, 23:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Меркель заявила, что для прочного мира в Европе нужно участие России Политика, 06 окт, 23:42
Власти объяснили, как сняться с воинского учета живущим за границей Политика, 06 окт, 23:32
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 06 окт, 23:10
Эрдоган заявил, что он один способен говорить и с Путиным, и с Зеленским Политика, 06 окт, 23:03
Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры 7 октября Политика, 06 окт, 23:00
Глава Курской области сообщил о смерти пенсионера во время обстрела Политика, 06 окт, 22:55
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 06 окт, 22:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Владимирский губернатор сообщил о возвращении 120 ошибочно мобилизованных

Владимирский губернатор: домой вернулись 120 мобилизованных по ошибке
Губернатор региона заявил, что основная причина ошибок при мобилизации — отсутствие у военкоматов данных «об изменении в жизни резервистов», подтвержденных документами
Александр Авдеев
Александр Авдеев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

С момента введения в России частичной мобилизации 123 жителя Владимирской области, которых призвали по ошибке, вернулись домой из учебного центра, более половины из них — по медицинским показаниям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Причины ошибок все те же — отсутствие у военкомов подтвержденных документами данных об изменении в жизни резервистов», — сообщил он.

Авдеев добавил, что каждую жалобу разбирают отдельно, «десятки по факту не подтвердились, десятки же оказались абсолютно справедливыми». По его словам, решение принимается «по закону и с учетом позиции самих мобилизованных».

Со слов губернатора, кто-то из призванных по частичной мобилизации «даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твердо намерен выполнить свой воинский долг».

Владимирский губернатор признал случаи мобилизации граждан по ошибке 24 сентября, пообещав, что «никто не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки». 3 октября военный комиссар региона Юрий Гусаров заявил, что на тот момент в области ошибочно призвали около 80 человек, «это в основном те граждане, у кого есть хронические заболевания, которые не были известны». Гусаров сообщил, что вынес предупреждения военкомам Радужного и Гусь-Хрустального.

Об ошибках сообщали и власти других регионов, например, Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей, Хабаровского края. Президент Владимир Путин потребовал это исправить. 

Читайте на РБК Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Фото: John Medina / Getty Images «Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимирская область частичная мобилизация Александр Авдеев военкомат ошибки
Материалы по теме
Замвоенкома Петербурга в 10 раз ошибся с числом получивших повестки
Политика
Путин потребовал исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации
Политика
Беглов предложил писать ему во «ВКонтакте» насчет ошибок при мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter