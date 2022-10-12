ТАСС и «РИА Новости»: в Херсоне прогремело не менее пяти взрывов

ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». Предположительно, сработала система ПВО (следов от ракет в небе не было видно), отмечают журналисты российских госагентств.

В конце сентября жители Херсонской области (как и ДНР, ЛНР и Запорожской области) на референдуме проголосовали за присоединение региона к России. В Москве признали итоги голосования и приняли в состав страны новые территории. Украина считает действия российской стороны аннексией.

После перехода Херсона под контроль российских военных в марте об обстрелах города сообщалось многократно. 9 октября корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» рассказали о по меньшей мере четырех взрывах, еще как минимум десять звучало 6 октября.

Из-за участившихся обстрелов с 6 октября в школах Херсонской области идут каникулы.

Врио главы региона Владимир Сальдо во вторник заявил, что все попытки контрнаступления ВСУ в Херсонской области провалились.