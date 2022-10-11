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В Херсонской области сообщили об отражении контрнаступления ВСУ

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Все попытки контрнаступления украинских войск в Херсонской области провалились. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Каждое контрнаступление (ВСУ. — РБК) они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, а мы вынуждены отвечать на них», — сказал он.

По словам Сальдо, украинские военные остались на тех же рубежах.

Ранее об отражении атак ВСУ сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он рассказал, что ночью ВСУ пытались прорвать российскую оборону у Херсона.


 

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