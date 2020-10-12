Кремль заявил о цейтноте в вопросе подписания ядерного соглашения с США

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Тема заключения соглашения по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) с США является приоритетной для России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В ночь на 12 октября издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров Москвы и Вашингтона, сообщило, что американский президент Дональд Трамп намерен заключить это соглашение с Москвой в последние дни перед президентскими выборами в США, назначенными на 3 ноября.

«Ну, смотрите, на источники реагировать не будет, тема эта горячая. Она является приоритетной для нас. На экспертном уровне контакты продолжаются», — заявил Песков.

По его словам, переговоры ведутся не только в интересах двух отдельных стран, но и всего мира с целью прийти к консенсусу. «Мы находимся в цейтноте [в вопросе подписания соглашения]», — добавил пресс-секретарь.

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