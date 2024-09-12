Лавров заявил, что военные России выжимают украинских из Курской области

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Российские военные выжимают украинские войска из Курской области. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«И выжмут, никаких сомнений быть не может», — сказал он на встрече с главами посольств иностранных государств в России на встрече по ситуации вокруг Украины.

В рамках вторжения украинские вооруженные силы увеличили число атак на гражданские объекты, добавил Лавров. В том числе — атакует мирных граждан в Белгородской и Брянской областях и запускает бесплиотники.

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