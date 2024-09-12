Лавров заявил, что военные России выжимают украинских из Курской области
Российские военные выжимают украинские войска из Курской области. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«И выжмут, никаких сомнений быть не может», — сказал он на встрече с главами посольств иностранных государств в России на встрече по ситуации вокруг Украины.
В рамках вторжения украинские вооруженные силы увеличили число атак на гражданские объекты, добавил Лавров. В том числе — атакует мирных граждан в Белгородской и Брянской областях и запускает бесплиотники.
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