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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что военные России выжимают украинских из Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные выжимают украинские войска из Курской области. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«И выжмут, никаких сомнений быть не может», — сказал он на встрече с главами посольств иностранных государств в России на встрече по ситуации вокруг Украины.

В рамках вторжения украинские вооруженные силы увеличили число атак на гражданские объекты, добавил Лавров. В том числе — атакует мирных граждан в Белгородской и Брянской областях и запускает бесплиотники.

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