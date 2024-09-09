В Совбезе Белоруссии назвали цель переброски войск к границе с Украиной
Власти Белоруссии усилили охрану и оборону государственной границы на юге, развернув там дополнительные соединения и воинские части, «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку», сообщил журналу «Национальная оборона» госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Они заняли районы боевого предназначения, проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в первую очередь в инженерном отношении, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения, в том числе с применением тяжелой боевой техники», — заявил Вольфович. Секретарь Совбеза добавил, что особое внимание уделено противодействию дронам и «контрдиверсионным действиям».
По словам Вольфовича, «постоянные провокации и различного рода инциденты» на границе исходят чаще всего от Украины, с территории Польши и стран Балтии.
На юге Белоруссия граничит с Украиной, в Минске в последнее время неоднократно заявляли о напряженной обстановке на этом участке границы. В частности, в августе президент Александр Лукашенко сообщил, что ПВО уничтожила несколько воздушных целей, предположительно, это были дроны, летевшие с территории Украины. Он обвинил ВСУ в нарушении воздушного пространства республики. В начале сентября белорусское Минобороны вновь сообщило о сбитых беспилотниках, не уточнив, откуда и кем они были запущены. 10 августа Лукашенко приказал усилить группировки белорусских войск на Гомельском и Мозырском направлениях.
В предыдущий раз Белоруссия перебрасывала войска к границе с Украиной в конце июня, в Генштабе объяснили это «ничем не обоснованной» и «непонятной» активностью с украинской стороны. В ответ в Киеве сообщили об укреплении украинско-белорусской границы. В середине июля Лукашенко заявил, что «после нашей определенной работы» обе стороны отвели войска и напряженности на границе больше нет.
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