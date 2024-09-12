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Военная операция на Украине ,  
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Песков счел камуфляжем дискуссию о разрешении США ВСУ бить вглубь России

Песков: дискуссия о разрешении США бить ВСУ вглубь России камуфляжная
Сюжет
Военная операция на Украине
Дискуссия о том, разрешит ли Запад украинской стороне бить дальнобойным оружием вглубь России является камуфляжной, считает Песков. Это повышает вовлеченность западных стран в конфликт и приведет к ответу России, предупредил он
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Дискуссия о том, предоставит ли Запад Украине разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, камуфляжная. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают, что Запад уже давно принял решение разрешить такие удары. «Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в Белом доме подчеркивали, что эта позиция неизменна.

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Политика
Дэвид Лэмми, Энтони Блинкен и Владимир Зеленский

Однако 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что смена политики может обсуждаться. Президент США Джо Байден на вопрос, снимет ли Вашингтон ограничения на использование Украиной оружия большой дальности, ответил, что его администрация «сейчас этим занимается».

Bloomberg после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Париж попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, Зеленский передал Блинкену список возможных целей.

Газета The Guardian накануне сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что Лондон уже принял решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России. По словам источников, «если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow», госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Блинкен, по данным издания, намекнул, что Белый дом тоже собирается снять ограничения на применение дальнобойного оружия Украиной.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Дальнобойное оружие Украина Военная операция на Украине
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