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Военная операция на Украине ,  
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ABC узнал о передаче Блинкену списка целей для ударов ВСУ по России

ABC: Зеленский передал Блинкену список целей для дальнобойных ударов по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Госдепа США получил от Зеленского список вероятных целей, по которым Киев сможет наносить удары западным оружием в случае снятия запрета. В Кремле заявили, что спецоперация — это и есть ответ на подобные действия
Дэвид Лэмми, Энтони Блинкен и Владимир Зеленский
Дэвид Лэмми, Энтони Блинкен и Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе Госдепа США Энтони Блинкену список возможных целей, для ударов по которым Киев просит снять ограничения на использование американского оружия. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного советника украинского президента.

Никаких решений пока принято не было, на встрече с Блинкеном 11 сентября Зеленский рассказал главе американского внешнеполитического ведомства, как именно Киев может использовать ракеты производства США, передает ABC News.

Блинкен подтвердил, что эта тема обсуждалась на встрече, как и «ряд других вопросов». Он заявил, что поделится деталями с президентом Джо Байденом, вместе с которым они в пятницу, 13 сентября, совершат визит в Великобританию.

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Как пишет Bloomberg, предоставить план дальнобойных ударов попросили также власти Британии, глава МИДа которой Дэвид Лэмми 11 сентября посетил Киев. По данным агентства, Зеленский заявил Лэмми и Блинкену, что Украину интересуют только военные цели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявил, что проведение военной операции на Украине само по себе является ответом на такие действия.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Владимир Зеленский Энтони Блинкен Военная операция на Украине Дальнобойное оружие
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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