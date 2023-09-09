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Пашинян уволил главу Службы государственной охраны Армении

Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу Службы государственной охраны страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Службы государственной охраны республики Саргиса Ованнисяна, соответствующий указ опубликован на портале электронного правительства Армении.

»«Руководствуясь законом «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите», освободить от должности начальника Службы государственной охраны Саргиса Ованнисяна», — сказано в документе.

Временно исполняющим обязанности начальника службы тем же указом назначен замглавы ведомства Артур Гаспарян.

На сайте правительства Армении Саргис Ованнисян до сих пор значится начальником службы. Он возглавлял ведомство с апреля 2023 года.

Служба государственной охраны Армении подведомственна премьер-министру. Ее основными задачами являются прогнозирование и выявление угроз объектам государственной охраны (т.е. высшим должностным лицам), предотвращение появления таких угроз, а также обеспечение безопасности руководства страны.

Саргис Ованнисян родился 2 марта 1968 года в Ереване. Юрист по образованию. Участвовал в боевых действиях в Афганистане и Нагорном Карабахе. Служил в МВД Армении. Работал телохранителем высших должностных лиц в департаменте обеспечения безопасности президента и руководства страны, который возглавил позднее. В Службу государственной охраны перешел в 2004 году. В 2021 году получил звание генерал-майора.

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