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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало о порядке предоставления отпусков мобилизованным

Минобороны: отпуска мобилизванным продолжительностью 14 дней предоставляют раз в полгода
Сюжет
Военная операция на Украине
Мобилизованные имеют право на двухнедельный отпуск раз в полгода, напомнили в Минобороны. График разрабатывает штаб воинской части, командующие группировками войск утверждают его с учетом «обстановки в зоне проведения СВО»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Мобилизованные участники военных действий на Украине имеют право на отпуска не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно), говорится в ответе Минобороны на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Он опубликован в телеграм-канале депутата.

Как заявили в Минобороны, «в настоящее время проводится комплекс мероприятий по предоставлению отпусков». Планирует и предоставляет их командир (начальник штаба) воинской части. Штаб разрабатывает график отпусков, а командующие группировками войск утверждают или корректируют его «исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения СВО и с учетом безусловного выполнения боевых задач».

В Минобороны отметили, что ротация мобилизованных проходит «с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО». Ведомство отметило, что подробную информацию о ротации привести нельзя, поскольку доступ к ней ограничен.

Президент Владимир Путин в феврале поручил установить регулярный отпуск для военнослужащих, включая мобилизованных и добровольцев, отметив, что служба в зоне военных действий связана с «колoссальными физическими, психологическими нагрузками, каждoдневным риском для здоровья и жизни». В марте военное ведомство сообщило, что в свои первые отпуска отправились военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации в сентябре — октябре 2022 года.

Говоря о ротации мобилизованных, Путин отметил, что закон не предусматривает конкретных сроков, и надо исходить «из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения». Вместе с тем он отметил, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой», этот вопрос обсуждается в Минобороны.

Частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 года. Призвать планировалось 300 тыс. россиян, чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, говорил он. Указа о завершении мобилизации издано не было. Власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации. При этом осенью в Госдуму собираются внести законопроект об уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации; депутаты объяснили это «выравниванием ситуации», поскольку в УК уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы. 

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Повестки в военкомат продолжали приходить и после окончания мобилизации, как отмечал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, это нужно для уточнения учетных данных.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны мобилизация отпуск ротация Военная операция на Украине Нина Останина
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