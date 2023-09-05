Картаполов исключил необходимость в дополнительной мобилизации сегодня

Депутат Картаполов: сегодня необходимости в дополнительной мобилизации нет

Приказ Шойгу о мобилизации 200 тыс. граждан с 11 сентября, распространяемый в соцсетях, — очередной вброс ЦИПсО, заявил Картаполов. Он подчеркнул, что сегодня необходимости в дополнительной мобилизации нет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Распространяемое в соцсетях изображение приказа министра обороны России Сергея Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тыс. граждан с 11 сентября — очередной вброс Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО), заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в своем телеграм-канале.

«Через отдельные телеграмм-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили «фейковый приказ» о призыве в рамках «частичной мобилизации». Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам», — заявил депутат.

Он также заявил агентству ТАСС, что «сегодня необходимости [в дополнительной мобилизации] нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора».

Ранее подлинность «приказа» также опровергли правительства Челябинской области и Бурятии.

В опубликованном фото фейкового приказа за подписью Шойгу говорится, что новая волна мобилизации якобы должна пройти с 11 сентября до 1 ноября, а на военную службу должны быть призваны 200 тыс. граждан.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября прошлого года. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, говорил он. При этом указа о завершении мобилизации издано не было.

Власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой мобилизации. В частности, в апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая, не исключавшего второй волны призыва «для отражения контрнаступления ВСУ», заявил, что разговоры об этом в Кремле не ведутся.

В июне Путин также говорил, что не видит на данный момент необходимость проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил глава государства.