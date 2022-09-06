Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний

Отношения России с Китаем достигли наивысшего уровня, опровергнув мнение об их хрупкости, утверждают эксперты «Валдая». При этом налицо и «тихий» уход ряда крупных китайских компаний с российского рынка, признают они

Фото: Zha Chunming / Xinhua / Global Look Press

Наивысшая точка

Страны Запада, вступая в прямое столкновение с Россией вокруг Украины, недооценили масштабы и глубину китайско-российского стратегического партнерства, и события последних месяцев опровергли ожидания по поводу «хрупкости» отношений Москвы и Пекина. К таким выводам пришли эксперты дискуссионного клуба «Валдай» в докладе «Стратегическое партнерство России и Китая в условиях европейского кризиса» (есть в распоряжении РБК), подготовленном к Восточному экономическому форуму, проходящему сейчас во Владивостоке, в котором клуб принимает участие.

За те полгода, что продолжается российская специальная военная операция, США осознали «безнадежность своих попыток склонить Китай к менее пророссийской позиции по украинской проблеме», Россия и Китай «показывают впечатляющую способность выступать единым фронтом», утверждают эксперты. С февраля не было ни одного примера разногласий между Россией и Китаем по тем вопросам, которые каждая из сторон действительно считает сущностными, продолжают они, что позволяет говорить о выходе двусторонних отношений на, возможно, наивысший за всю их историю уровень.

Символом этого уровня взаимодействия и начала новой эпохи в международных отношениях, по мнению экспертов «Валдая», стала встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля и принятое по ее итогам заявление, в котором Китай и Россия подчеркнули: они едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, осудили политику расширения НАТО и создание США новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая» (признавая Тайвань его частью). «Если историкам в будущем понадобится подходящая дата для определения точки отсчета, после которой перестал существовать прежний международный порядок и началось формирование нового, где нет места для претензий на единоличное лидерство узкой группы держав, то 4 февраля 2022 года будет, по всей видимости, одной из таких дат», — говорится в докладе.

Взгляды Китая на специальную операцию эволюционировали, также указывают эксперты. От аккуратных формулировок и отказа от прямой поддержки России ранней весной они постепенно сдвигались в сторону все более пророссийской позиции в своих официальных заявлениях. Так, в начале марта Си Цзиньпин впервые затронул темы негативного влияния антироссийских санкций на мировую экономику и гуманитарной роли Китая в кризисе. В это же время китайские официальные лица начали упрекать США в том, что они уделяют больше внимания гуманитарным вопросам на Украине, чем в других конфликтах — в Сирии, Ираке, Афганистане и Сомали. В Китае смотрят на украинскую проблему с позиции великой державы, осознающей меру своей ответственности за глобальную безопасность, поясняют эксперты.

На качество двусторонних отношений указывает и то, что военное и военно-техническое взаимодействие КНР и России после 24 февраля продолжается в обычном режиме, включая проведение запланированных ранее совместных учений и иных мероприятий. В мае 2022 года состоялось совместное патрулирование дальних бомбардировщиков двух стран над Японским и Восточно-Китайским морями. Кроме того, подразделения Народно-освободительной армии Китая принимают участие в учениях «Восток-2022», которые проходят сейчас на Дальнем Востоке.

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Отношения развиваются по трем уровням, указывают эксперты «Валдая»:

во-первых, это согласованная политика в мировом масштабе и применительно к основным аспектам европейского кризиса;

во-вторых, запущен процесс сближения и открытости России и Китая в сфере экономики, включая транспорт, торговлю и обмен технологиями;

в-третьих, происходит переналадка практического взаимодействия, чтобы вывести его участников из-под удара со стороны США и союзников, создать условия для эффективного сотрудничества и взаимопомощи.

На нынешнем этапе можно говорить о том, что российско-китайские отношения находятся на высшей точке, согласен директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Однако, продолжает он, не стоит подпадать под обаяние этой формулировки: странам еще предстоит решить немало проблем — например, определиться по возможностям развития научно-технологического партнерства и взаимодействия. Нет и стопроцентной поддержки со стороны Китая по крымскому и украинскому вопросам, хотя Россия полностью разделяет позицию КНР по Тайваню, продолжает Маслов. Эволюция отношения Пекина к российской операции действительно имела место — если сначала китайские власти стандартно призывали к дипломатическому решению, то сейчас уже видно, что Китай не пошел на союз с США, не присоединился к санкциям, но вместе с тем опасается вторичных санкций, отмечает Маслов.

«Тихий» уход

«Единственное, где Западу удалось достичь относительного успеха, — это сворачивание части китайско-российских деловых связей», — признают авторы доклада. По их словам, это объясняется «высокой степенью зависимости крупных китайских компаний от западных рынков и технологических партнерств и страхом попасть под сильный удар в рамках так называемых вторичных санкций со стороны США». Однако общее практическое значение этого не стоит преувеличивать, уверены они, тем более что «для российской стороны сохранение всего объема экономических отношений даже с таким важным партнером, как Китай, не является вопросом экзистенциального характера».

Эксперты «Валдая» перечисляют области сворачивания деловых связей: китайские компании сократили или приостановили экспорт в сфере информационных технологий, финансов, автомобильной и нефтяной промышленности. Весной 2022 года некоторые крупные технологические компании КНР (Huawei, Xiaomi, Honor, Lenovo) без предварительных официальных заявлений закрыли ряд своих фирменных магазинов и резко сократили поставки продукции; неприятным событием стало и сокращение импорта из Китая легковых автомобилей (если в марте он составлял $190,7 млн, то в апреле снизился до $84,6 млн, а в мае упал до $32 млн).

«Тихий» уход с российского рынка и резкое сокращение поставок продукции и услуг в совершенно разных секторах экономики негативно сказываются на общественном восприятии российско-китайских отношений, так как идут вразрез с заявлениями сторон о взаимной поддержке и сохранении контактов в полном объеме, указывают эксперты «Валдая». Однако они полагают, что уход крупнейших китайских компаний с российского рынка не является необратимым, так как «дальнейшее расширение американского санкционного давления на сам Китай, в частности в случае обострения ситуации вокруг Тайваня, может сделать страхи китайцев перед вторичными санкциями неактуальными». «Пока же Россия будет в большей степени сотрудничать с китайскими компаниями «второго эшелона», до сих пор действовавшими главным образом на внутреннем китайском рынке и потому не столь уязвимыми перед санкциями», — прогнозируют авторы доклада.

«Действительно, международные китайские компании уходят с российского рынка и будут уходить, пока они будут видеть в этом бизнес-логику. Но правительство Китая своими действиями реально пытается улучшить положение России, и это определенно сыграло свою роль в стабилизации российской экономики», — говорит один из авторов доклада, китаист Василий Кашин. По его мнению, продолжение кризиса в китайско-американских отношениях из-за Тайваня только повысит значимость поддержки Москвы для Пекина, тем более что сейчас Россия отвлекает на себя значительные американские усилия и поэтому Китаю выгодно ее поддерживать.