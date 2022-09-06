Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске» Политика, 00:57
Гинцбург предупредил о двукратном росте смертности от COVID-19 в России Общество, 00:45
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 00:16
Bloomberg узнал об обсуждении «потолка цен» на газ из России на уровне ЕС Политика, 00:14
В «Аэрофлоте» пообещали «не ремонтировать двигатели в гаражах» Бизнес, 00:12
Двое россиян утонули в акватории Гагры в Абхазии Общество, 00:09
Союз туриндустрии зафиксировал рост числа глэмпингов в России в 1,5 раза Недвижимость, 00:01
Что известно о преемнике Леонида Федуна в «Спартаке» Спорт, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний Политика, 00:00
Адвокат призвал Лаврова начать переговоры с США об обмене Винника Политика, 05 сен, 23:55
Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ Политика, 05 сен, 23:44
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 05 сен, 23:36
Байден назвал идиотом сторонника Трампа, пытавшегося его перебить Политика, 05 сен, 23:35
Минэнерго назвало варианты страхования перевозок нефти на фоне санкций Политика, 05 сен, 23:27
Война санкций ,  
0 

Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний

Отношения России с Китаем достигли наивысшего уровня, опровергнув мнение об их хрупкости, утверждают эксперты «Валдая». При этом налицо и «тихий» уход ряда крупных китайских компаний с российского рынка, признают они
Фото: Zha Chunming / Xinhua / Global Look Press
Фото: Zha Chunming / Xinhua / Global Look Press

Наивысшая точка

Страны Запада, вступая в прямое столкновение с Россией вокруг Украины, недооценили масштабы и глубину китайско-российского стратегического партнерства, и события последних месяцев опровергли ожидания по поводу «хрупкости» отношений Москвы и Пекина. К таким выводам пришли эксперты дискуссионного клуба «Валдай» в докладе «Стратегическое партнерство России и Китая в условиях европейского кризиса» (есть в распоряжении РБК), подготовленном к Восточному экономическому форуму, проходящему сейчас во Владивостоке, в котором клуб принимает участие.

За те полгода, что продолжается российская специальная военная операция, США осознали «безнадежность своих попыток склонить Китай к менее пророссийской позиции по украинской проблеме», Россия и Китай «показывают впечатляющую способность выступать единым фронтом», утверждают эксперты. С февраля не было ни одного примера разногласий между Россией и Китаем по тем вопросам, которые каждая из сторон действительно считает сущностными, продолжают они, что позволяет говорить о выходе двусторонних отношений на, возможно, наивысший за всю их историю уровень.

Символом этого уровня взаимодействия и начала новой эпохи в международных отношениях, по мнению экспертов «Валдая», стала встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля и принятое по ее итогам заявление, в котором Китай и Россия подчеркнули: они едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, осудили политику расширения НАТО и создание США новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая» (признавая Тайвань его частью). «Если историкам в будущем понадобится подходящая дата для определения точки отсчета, после которой перестал существовать прежний международный порядок и началось формирование нового, где нет места для претензий на единоличное лидерство узкой группы держав, то 4 февраля 2022 года будет, по всей видимости, одной из таких дат», — говорится в докладе.

Китай поддержал российские требования о нерасширении НАТО
Политика
Владимир Путин (четвертый слева) и Си Цзиньпин (четвертый справа)

Взгляды Китая на специальную операцию эволюционировали, также указывают эксперты. От аккуратных формулировок и отказа от прямой поддержки России ранней весной они постепенно сдвигались в сторону все более пророссийской позиции в своих официальных заявлениях. Так, в начале марта Си Цзиньпин впервые затронул темы негативного влияния антироссийских санкций на мировую экономику и гуманитарной роли Китая в кризисе. В это же время китайские официальные лица начали упрекать США в том, что они уделяют больше внимания гуманитарным вопросам на Украине, чем в других конфликтах — в Сирии, Ираке, Афганистане и Сомали. В Китае смотрят на украинскую проблему с позиции великой державы, осознающей меру своей ответственности за глобальную безопасность, поясняют эксперты.

На качество двусторонних отношений указывает и то, что военное и военно-техническое взаимодействие КНР и России после 24 февраля продолжается в обычном режиме, включая проведение запланированных ранее совместных учений и иных мероприятий. В мае 2022 года состоялось совместное патрулирование дальних бомбардировщиков двух стран над Японским и Восточно-Китайским морями. Кроме того, подразделения Народно-освободительной армии Китая принимают участие в учениях «Восток-2022», которые проходят сейчас на Дальнем Востоке.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса
Инструкции
Pro
Фото: Пресс-служба Чем американский издательский рынок отличается от российского
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи

Товарооборот России и Китая вырос на 25% за январь—апрель
Экономика

Отношения развиваются по трем уровням, указывают эксперты «Валдая»:

  • во-первых, это согласованная политика в мировом масштабе и применительно к основным аспектам европейского кризиса;
  • во-вторых, запущен процесс сближения и открытости России и Китая в сфере экономики, включая транспорт, торговлю и обмен технологиями;
  • в-третьих, происходит переналадка практического взаимодействия, чтобы вывести его участников из-под удара со стороны США и союзников, создать условия для эффективного сотрудничества и взаимопомощи.

На нынешнем этапе можно говорить о том, что российско-китайские отношения находятся на высшей точке, согласен директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Однако, продолжает он, не стоит подпадать под обаяние этой формулировки: странам еще предстоит решить немало проблем — например, определиться по возможностям развития научно-технологического партнерства и взаимодействия. Нет и стопроцентной поддержки со стороны Китая по крымскому и украинскому вопросам, хотя Россия полностью разделяет позицию КНР по Тайваню, продолжает Маслов. Эволюция отношения Пекина к российской операции действительно имела место — если сначала китайские власти стандартно призывали к дипломатическому решению, то сейчас уже видно, что Китай не пошел на союз с США, не присоединился к санкциям, но вместе с тем опасается вторичных санкций, отмечает Маслов.

«Тихий» уход

«Единственное, где Западу удалось достичь относительного успеха, — это сворачивание части китайско-российских деловых связей», — признают авторы доклада. По их словам, это объясняется «высокой степенью зависимости крупных китайских компаний от западных рынков и технологических партнерств и страхом попасть под сильный удар в рамках так называемых вторичных санкций со стороны США». Однако общее практическое значение этого не стоит преувеличивать, уверены они, тем более что «для российской стороны сохранение всего объема экономических отношений даже с таким важным партнером, как Китай, не является вопросом экзистенциального характера».

Эксперты «Валдая» перечисляют области сворачивания деловых связей: китайские компании сократили или приостановили экспорт в сфере информационных технологий, финансов, автомобильной и нефтяной промышленности. Весной 2022 года некоторые крупные технологические компании КНР (Huawei, Xiaomi, Honor, Lenovo) без предварительных официальных заявлений закрыли ряд своих фирменных магазинов и резко сократили поставки продукции; неприятным событием стало и сокращение импорта из Китая легковых автомобилей (если в марте он составлял $190,7 млн, то в апреле снизился до $84,6 млн, а в мае упал до $32 млн).

«Тихий» уход с российского рынка и резкое сокращение поставок продукции и услуг в совершенно разных секторах экономики негативно сказываются на общественном восприятии российско-китайских отношений, так как идут вразрез с заявлениями сторон о взаимной поддержке и сохранении контактов в полном объеме, указывают эксперты «Валдая». Однако они полагают, что уход крупнейших китайских компаний с российского рынка не является необратимым, так как «дальнейшее расширение американского санкционного давления на сам Китай, в частности в случае обострения ситуации вокруг Тайваня, может сделать страхи китайцев перед вторичными санкциями неактуальными». «Пока же Россия будет в большей степени сотрудничать с китайскими компаниями «второго эшелона», до сих пор действовавшими главным образом на внутреннем китайском рынке и потому не столь уязвимыми перед санкциями», — прогнозируют авторы доклада.

Китай нарастил ввоз золота из России более чем в 8 раз
Экономика
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

«Действительно, международные китайские компании уходят с российского рынка и будут уходить, пока они будут видеть в этом бизнес-логику. Но правительство Китая своими действиями реально пытается улучшить положение России, и это определенно сыграло свою роль в стабилизации российской экономики», — говорит один из авторов доклада, китаист Василий Кашин. По его мнению, продолжение кризиса в китайско-американских отношениях из-за Тайваня только повысит значимость поддержки Москвы для Пекина, тем более что сейчас Россия отвлекает на себя значительные американские усилия и поэтому Китаю выгодно ее поддерживать.

Сотрудничество РФ и КНР после начала военной операции

  • За первые пять месяцев 2022 года товарооборот между странами составил $65,8 млрд, что на $28,9 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года.
  • Завершено строительство российской части трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское — Тяньцзинь через реку Амур в Китай в Еврейской автономной области.
  • Запущено грузовое движение по первому трансграничному автомобильному мосту через реку Амур в районе Благовещенск — Хэйхэ.
  • Начато создание в городе Cуйфэньхэ логистической базы для обеспечения поставок автозапчастей, ориентированных на российский рынок.
  • Металлургическая компания Henan Xibao Metallurgical Group стала резидентом особой экономической зоны в Липецке.
  • Автоконцерн Sokon (принадлежит Dongfeng Motor Corporation) сообщил о планах начать до конца года в Липецке сборку электромобилей под брендом Evolute.
Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
«Валдай» Китай Россия санкции сотрудничество
Материалы по теме
На Тайване назвали «адекватной мерой» уничтожение китайского беспилотника
Политика
Times сообщил о планах Трасс объявить Китай угрозой безопасности Британии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter