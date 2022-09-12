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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Севастополя сообщил о гибели снайпера под Херсоном

Снайпер 126-й гвардейской бригады Кирилл Вытоптов погиб на херсонском направлении
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Кирилл Вытоптов (Фото: razvozhaev / Telegram)

Во время специальной военной операции на Украине погиб снайпер мотострелкового отделения 126-й гвардейской бригады береговой обороны Кирилл Вытоптов, сообщил в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вытоптов погиб в бою на херсонском направлении. «Кирилл Вытоптов в составе героической бригады отражал наступление укронацистов. Он сражался не щадя себя», — написал глава региона.

Развожаев также указал, что 126-я бригада одной из первых во время спецоперации получила звание гвардейской.

Президент Владимир Путин присвоил 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота звание гвардейской 28 марта. Наименование «гвардейская» бригада получила «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

29 августа Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны, в том числе в Херсонской области. В российском военном ведомстве утверждали, что попытки контрнаступления ВСУ были отражены, а украинские военные понесли «значительные потери».

Минобороны не давало официальной информации о потерях российских военных в ходе спецоперации с 25 марта. Тогда в ведомстве сообщили о 1351 погибшем и 3825 раненых. С тех пор о погибших рассказывали лишь власти регионов.

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В Севастополе о гибели военных на Украине последний раз сообщали в конце августа: тогда в городе простились со старшим матросом Александром Вейнбергером.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Харьковская область Военная операция на Украине Михаил Развожаев Севастополь погибшие Херсон
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