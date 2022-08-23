Губернатор Севастополя сообщил о гибели зенитчика на Украине

В Севастополе прошло прощание с радиотелефонистом-разведчиком дивизиона ПВО Александром Вейнбергером. Он погиб во время спецоперации на Украине

Александр Вейнбергер (Фото: razvozhaev / Telegram)

Во время специальной военной операции на Украине погиб старший матрос Александр Вейнбергер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Прощание с погибшим состоялось сегодня в Севастополе, уточнил губернатор. Он не назвал место гибели военного.

Вейнбергер служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления зенитной артиллерийской батареи 22-го армейского корпуса Южного военного округа.

«Александр Александрович родился в Можайске. С 2010 года начал свою службу на Черноморском флоте. Жил в Севастополе. Был участником военной операции в Сирии. Погиб во время специальной военной операции на Украине», — написал Развожаев в своем Telegram.

В самом Севастополе в августе периодически срабатывали системы ПВО, но последние шесть дней сообщения о пусках ракет над городом или вблизи него поступают каждый день.