В Херсонской области задержали членов теробороны, готовивших теракты
В Херсонской области задержали членов территориальной обороны, которые действовали по указанию Службы безопасности Украины и «готовили теракты». Об этом сообщила военно-гражданская администрация региона, созданная под контролем российских войск, передает ТАСС.
«Установлено, что задержанные действовали по указанию сотрудника СБУ, находящегося на территории Западной Украины. В подвале жилого дома, где, возможно, скрывались члены теробороны, обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами», — сказано в заявлении властей.
Отряды территориальной обороны появились на Украине после того, как президент Владимир Зеленский внес законопроект в Раду в мае 2021 года. Положения закона вступили в силу 1 января 2022 года.
Тероборона выполняет задачи по противодействию военным угрозам и помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций. В нее входят как профессиональные военные, так и добровольцы.
Участники теробороны имеют право использовать стрелковое оружие: огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы шарами или другими видами патронов, с апреля — артиллерийское вооружение, ракетные системы, управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, установки для их запуска и составные части к ним, средства управления огнем, системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Министерство обороны объявило о контроле над Херсонской областью 15 марта. После того как регион перешел под контроль российских военных, в нем появилась военно-гражданская администрация. Ее руководителем стал Владимир Сальдо, а его заместителем — Кирилл Стремоусов. Областная прокуратура объявила им о подозрении в госизмене. Киев заявлял, что вернет Херсонскую область.
24 июня в микрорайоне ХКБ Херсона произошел взрыв. Погиб начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Как минимум две машины получили повреждения. Тогда новая администрация признала произошедшее терактом.
Накануне был задержан мэр Херсона Игорь Колыхаев, который остался жить в городе после того, как начались военные действия, а его место занял депутат горсовета Александр Кобец.
Колыхаева заподозрили в том, что он «навредил процессу денацификации». Как говорила советница мэра Галина Ляшевская, несколько дней назад украинского мэра пытались заставить пойти на встречу с новыми властями для «организации взаимодействия».