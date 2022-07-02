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В Херсонской области сообщили о предотвращении теракта в Херсоне

Ведомство привело сообщение из Telegram-канала «Херсонский Вестник», который писал, что силовики нашли конденсаторную подрывную машинку для взрыва электродетонаторов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Спецслужбы 1 июля предотвратили теракт в Херсоне, говорится Telegram-канале главного управления МВД по Херсонской области. Ведомство репостнуло сообщение из Telegram-канала «Херсонский Вестник».

В сообщении отмечается, что силовики обнаружили конденсаторную подрывную машинку — устройство, необходимое для взрыва электродетонаторов путем подачи на них напряжения и тока для нагрева соединительных элементов.

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Фото:Максим Туманов / ТАСС

Ведомство обвинило с подготовке теракта украинские диверсионные группы и бывшего старосту села Старая Збурьевка Виктора Маруняка, которому, по его данным, удалось скрыться. В МВД утверждают, что Маруняк и украинские диверсанты хотели устроить несколько взрывов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) о подготовке и предотвращении терактов не сообщала. РБК направил ей запрос.

В конце июня представитель военно-гражданской администрации Херсона сообщил, что в городском микрорайоне ХБК утром 24 июня произошел взрыв. В результате погиб начальник регионального управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, власти признали случившееся терактом. Также в июне, по данным источников российских агентств, пострадал глава херсонского управления службы исполнения наказаний (УФСИН) Евгений Соболев. Неизвестные подорвали его автомобиль.

Вооруженные силы России установили контроль над Херсоном 2 марта. В городе создали военно-гражданскую администрацию во главе с пророссийскими активистами. Украинские власти называют последних коллаборантами, против них заведены дела о госизмене.

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