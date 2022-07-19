В Херсоне предотвратили поджог пункта подачи на российское гражданство

Виды Херсона (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сотрудники Росгвардии 19 июля предотвратили атаку на пункт подачи документов на получение российского гражданства. Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

«Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью «коктейля Молотова», — говорится в сообщении. ВГА назвала инцидент попыткой теракта.

О пострадавших не сообщается. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы задержанного.

В середине июля теракт предотвратили в Мелитополе Запорожской области. Там сотрудники МВД задержали мужчину, у которого обнаружили готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а также 15 единиц оружия и боеприпасов. Среди них два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 и три гранаты Ф-1 с запалами.

По словам представителя ВГА Запорожской области, задержанный был «агентом украинских спецслужб». Запорожская и Херсонская области частично находятся под контролем российских вооруженных сил.