США выделили $1,2 млрд на пополнение запасов оружия после поставок Киеву

Речь идет о восполнении запасов ракет для комплексов Javelin и Stinger и замене реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в Пентагоне

Пентагон (Фото: Reuters)

Власти США заключили контракты с оборонными предприятиями на $1,2 млрд для пополнения американских запасов оружия, которое было поставлено Украине, сообщил заместитель главы Пентагона Билл ЛаПланте. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Из этой суммы $352 млн и $624 млн направлены на замену ракет для комплексов Javelin и Stinger соответственно, а $33 млн — на замену систем HIMARS, говорится в сообщении.

«Поскольку мы работаем с промышленностью над ускорением производства как в отношении пополнения запасов, так и в прямых закупках в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), мы используем ряд инструментов, чтобы обеспечить финансирования и быстрое заключение контрактов», — указал ЛаПланте.

После начала спецоперации России на Украине США взяли на себя долгосрочное обязательство предоставить Киеву необходимую военную помощь, отмечается в сообщении Пентагона. На эти цели в общей сложности было выделено $14,5 млрд. Частично помощь осуществлялась через закупки у предприятий оборонной промышленности, но основные поставки вооружений и боеприпасов на $12,5 млрд проводились за счет собственных запасов США.

«Это означает, что, например, ракеты Javelin и Stinger, ракетные пусковые установки HIMARS и беспилотные авиационные системы Switchblade, были изъяты непосредственно из существующих военных запасов США», — отмечается в сообщении.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сообщил, что президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на $675 млн. До этого такое решение анонсировало издание The Washington Post со ссылкой на источник. По данным издания, речь идет о передаче Киеву боеприпасов для РЗСО HIMARS, транспортных средств и другой техники.

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США оказывают военную помощь Украине с начала спецоперации. С одобрения Конгресса Байден подписал два документа о поставках вооружений Киеву — Ukraine Supplemental Appropriations Act на $13,6 млрд и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act на $40 млрд.

Военную помощь Украине оказывают и европейские страны, в частности Великобритания, Германия, Польша и другие. Россия неоднократно критиковала западные правительства за военную помощь Киеву. В частности, действия НАТО в этом направления министр иностранных дел Сергей Лавров называл вступлением в «прокси-войну» с Россией. Он также говорил, что по мере «накачивания» Украины западным оружием географические задачи спецоперации будут расширяться.