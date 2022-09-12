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ЦИК объявил предварительные итоги выборов глав регионов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

ЦИК сообщил предварительные итоги выборов глав регионов. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от «Единой России» после подсчета 85,15% голосов одерживает победу с большим отрывом — за него проголосовали 65,58% избирателей.

Второе место занимает Александр Ивачев от КПРФ с 13,07% голосов, на третьем — Андрей Кузнецов от «Справедливой России — За правду» (9,17%). Четвертое место досталось Александру Демину от «Новых людей» (6,53%), пятое — Александру Каптюгу от ЛДПР (3,21%).

На выборах главы Республики Марий Эл побеждает после подсчета 95,43% голосов с большим отрывом самовыдвиженец Юрий Зайцев, набрав 82,30% голосов. На втором месте — Антон Мирбадалев от ЛДПР с 7,91% голосов, на третьем — Наталия Глущенко от «Справедливой России — За правду» (5,86%), на четвертом — Валентина Злобина от «Партии пенсионеров» (2,28%).

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев от «Единой России» после подсчета 99,19% голосов одерживает победу с 83,71% голосов. Второе место занимает Антон Сидорко от КПРФ (6,53%), третье — Сергей Корнишов от ЛДПР (3,34%). На четвертом месте расположился Сергей Бирюков от «Справедливой России — За правду» (2,45%), на пятом — Александр Субботин от «Партии роста» (2%).

На выборах в Калининградской области побеждает действующий губернатор Антон Алиханов от «Единой России» — его поддержали 79,96% избирателей после подсчета 89% голосов. За ним следуют Евгений Мишин от ЛДПР (6,61%), Максим Буланов от КПРФ (4,82%), Юрий Шитиков от «Справедливой России — За правду» (3,83%). Владимир Вуколов от «Партии пенсионеров» и Владимир Султанов от «Коммунистов России» набрали чуть более 1% голосов.

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов одерживает победу на выборах после подсчета 84,80% голосов, за него проголосовали 73,08% избирателей. Сергей Мамаев от КПРФ занимает второе место с 13,05% голосов, Владимир Понарьев от ЛДПР — на третьем (5,63%). За ними следуют Федор Лугинин от партии «Родина» (4,47%) и Юрий Моисеев от «Коммунистов России» (1,53%).

В Новгородской области побеждает действующий губернатор
Андрей Никитин от «Единой России», у него 76,90% голосов после подсчета 94,96% голосов. На втором месте — Ольга Ефимова от КПРФ (11,18%), на третьем — Алексей Чурсинов от ЛДПР (4,26%). Сергей Шруб от «Справедливой России — За правду» и Алексей Прокопов от «Партии пенсионеров» набрали более 2% голосов.

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На выборах главы Бурятии после подсчета 99,28% голосов одерживает победу действующий руководитель республики Алексей Цыденов от «Единой России», за него проголосовали 86,24% избирателей. Второе место занимает Виктор Малышенко от КПРФ с 7,11% голосов, за ним следуют Сергей Дорош от ЛДПР и Семен Матхеев (у них 2,66% и 2,35% соответственно).

В Рязанской области после подсчета 99,60% голосов побеждает врио губернатора Павел Малков — он заручился поддержкой 84,59% избирателей. За ним следуют Денис Сидоров от КПРФ (5,62%), Дмитрий Репников от ЛДПР (3,62%). Наталья Рубина от «Партии пенсионеров» и Григорий Парсентьев от «Справедливой России — За правду» получили более 2% голосов.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов от «Единой России» одерживает победу с 63,98% голосов после подсчета 90,70% голосов. Второе место занимает Александр Сыров от КПРФ, у него 20,01%, третье — Тимур Ягафаров от ЛДПР (9,93%). На четвертом месте — Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду» с 3,32% голосов.

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