ЦИК назвал предварительные итоги выборов глав Бурятии и Томской области

Алексей Цыденов и Владимир Мазур (оба от «Единой России») лидируют с большим отрывом: первый после подсчета более 95% голосов набирает 86,08%, второй — 84,53%

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов и временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур (оба от «Единой России») набрали на выборах глав регионов более 80% голосов, следует из данных ЦИК.

На выборах главы Бурятии после подсчета 96,53% голосов одерживает победу Цыденов, за него проголосовали 86,08% избирателей. Он лидирует с большим отрывом. Второй место занимает Виктор Малышенко от КПРФ с 7,18% голосов, за ним следуют Сергей Дорош от ЛДПР и Семен Матхеев (у них 2,70% и 2,38% соответственно).

В Томской области на выборах губернатора побеждает после подсчета 95,82% голосов Мазур, он получает 84,53% голосов и также лидирует с большим отрывом. На втором месте — Галина Немцева от «Справедливой России — За правду» (6,10%), на третьем — Андрей Петров от КПРФ (5,47%). Четвертое место занимает Виктор Гринев от «Партии пенсионеров», у него 2,18%.

В прошлый раз Цыденов победил на выборах главы Бурятии в сентябре 2017 года, набрав 87,5% голосов. Тогда состоялись первые после 15-летнего перерыва прямые выборы руководителя региона. Полномочия Цыденова истекали в этом году. Весной народный хурал республики отменил ограничение на избрание на должность главы региона более двух сроков подряд.

Мазур, бывший замначальника кремлевского Управления по внутренней политике, стал врио томского губернатора в начале мая, после того как прежний руководитель Сергей Жвачкин объявил о досрочной отставке.