Пушилин опроверг сообщения о захвате ВСУ аэропорта Донецка

Сообщения о захвате Вооруженными силами Украины (ВСУ) аэропорта Донецка не соответствуют действительности, заявил ТАСС глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На донецком направлении ситуация прежняя. Киев пытался сделать вброс, что захвачен аэропорт, но командир «Спарты» Артем Жога фейк опроверг», — сказал он.

Ранее Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение Жоги, по его словам, снятое специально на фоне аэропорта.

«Поступила фейковая новость о том, что <...> ВСУ заняли аэропорт. Это неправда. <...> Вы же видите: я даже не в бронежилете. Это не передний край», — говорит на видео Жога.

ДНР на севере граничит с Харьковской областью, часть которой контролируют российские войска. В проссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона говорили, что обстрелам подвергаются все населенные пункты этого региона. Власти рекомендовали местным жителям эвакуироваться с этих территорий. Глава Изюмского района Харьковской области Владислав Соколов накануне назвал обстановку в одном из эвакуируемых городов — Изюме — тяжелой из-за обстрелов HIMARS и M777.

В этот же день Пушилин сообщил, что в Красном Лимане и других населенных пунктах на севере ДНР сложилась «достаточно тяжелая» обстановка. Город находится в нескольких десятках километров от Изюма. Между Красным Лиманом и Донецком около 100 км.

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В ночь на 11 сентября глава ДНР подтвердил, что ситуация на границе ДНР с Харьковской областью остается тяжелой, но назвал ее контролируемой. «Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — сказал он.

За день до этого российское Минобороны объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить задачи спецоперации, поставленные изначально.