Более 200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары

Более 200 обувных компаний попросили президента США Дональда Трампа отменить новые пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Reuters.

В письме на имя президента говорится, что если в сентябре власти повысят пошлины на большинство обувных изделий из Китая, то это нанесет вред самим американцам из-за увеличения налогов.

Группа компаний «Обувные дистрибьюторы и ретейлеры Америки» (FDRA) оценила, что повышение пошлин на 15% обойдется покупателям в дополнительные $4 млрд в год.

Телеканал CNN привел текст письма, которое подписано компаниями Adidas, Converse, Crocs, Nike, Dr Martens и другими. В нем говорится, что введение новых тарифов может привести к повышению цен не только в США, но и в других странах из-за ограниченных производственных мощностей.