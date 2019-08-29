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Более 200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары

Более 200 обувных компаний попросили президента США Дональда Трампа отменить новые пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Reuters.

В письме на имя президента говорится, что если в сентябре власти повысят пошлины на большинство обувных изделий из Китая, то это нанесет вред самим американцам из-за увеличения налогов.

Группа компаний «Обувные дистрибьюторы и ретейлеры Америки» (FDRA) оценила, что повышение пошлин на 15% обойдется покупателям в дополнительные $4 млрд в год.

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Телеканал CNN привел текст письма, которое подписано компаниями Adidas, Converse, Crocs, Nike, Dr Martens и другими. В нем говорится, что введение новых тарифов может привести к повышению цен не только в США, но и в других странах из-за ограниченных производственных мощностей.

«Бренды уже заявили, что тарифы будут сдерживать рост рабочих мест, а обувные магазины говорят, что это убийца рабочих мест. Мы надеемся, что президент выслушает американцев по всей стране и прекратит эту ненужную торговую войну», — заявил глава FDRA Мэтт Прист.

Ранее Трамп заявил, что с 1 сентября пошлины на товары из Китая стоимостью $300 млрд повысят с 10 до 15%. Он добавил, что с 1 октября тарифы на товары стоимостью $250 млрд увеличатся с 25% до 30%.

Президент также потребовал от американских компаний начать искать альтернативу производству своей продукции с Китае. Трамп добавлял, что его можно перенести обратно в США.

Теги: Дональд Трамп, Nike, Adidas, Китай, пошлины
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