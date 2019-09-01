Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд

С 1 сентября США увеличили пошлины на ряд товаров из Китая. В Ассоциации потребительских технологий предупредили, что повышения цен на электронику стоит ожидать ближе к ноябрю

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Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

В CTA отметили, что как минимум $1 млрд из указанной выше суммы пришлись на связанную с 5G-сетями продукцию, тем самым помешав США в «мировой гонке» за данными технологиями.

«Только в четвертом квартале 2019 года пошлины обойдутся технологической отрасли почти в $7 млрд и заставят потребителей платить больше за подарки к праздникам», — говорится в заявлении.

Представитель CTA Браунин Флорес заявила CNBC, что повышения цен на товары может произойти в ноябре, к так называемой черной пятнице. «Так что если вы хотели купить себе новый телевизор для Супербоула, вам стоит купить его пораньше», — добавила она.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал, что с 1 сентября власти повышают с 10 до 15% пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд, а с 1 октября до 30% увеличится тарифы на другой ряд продукции из КНР стоимостью $250 млрд. Трамп требовал от американских компаний искать альтернативу производству продукции в Китае, отмечая, что его можно перенести в США.